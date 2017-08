Már most hiány van tűzifából, mi lesz télen?

Forrás: szoljon.hu

Várady Attila, a Várady Tüzép Kft. ügyvezetője szerint valóban hiány mutatkozik tűzifából.- Az utóbbi időben megnőtt a kereslet a tűzifa iránt, a magyarországi kitermelés viszont korlátozott, így nem fedi le a szükségleteket. A fakitermelés ugyanis tavasszal leáll és csak október elején indul újra - tudta meg a szoljon.hu az ügyvezetőtől.Korábban sok fát hoztak be külföldről, azonban mióta bevezették az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert, vagyis az EKÁER-t, egyeseknek nehezebbé vált az import. Ez azt jelenti, hogy a NAV nyomon követi a tűzifa útját a határátlépéstől a lerakóig, ezért csak hivatalos papírokkal lehet fát behozni.Ezzel próbálják kiszűrni a feketén eladott tüzelőt, így viszont nem érkezik be annyi tűzifa, mint amennyire igény lenne. Ráadásul jelenleg Erdélyben is fahiány van, pedig innen eddig jelentős mennyiség érkezett be hazánkba - magyarázta Várady Attila, aki azt is elmondta, hogy korábban a szezonra korlátozódott a tűzifavásárlás, de most már egyre többen keresik a fát nyáron is.Az akác, a tölgy, a bükk, a gyertyán, tehát a kemény fák a keresettek, de az akác a legkedveltebb és ez a legdrágább is. A hiány miatt egyébként várható, hogy emelkedik a tűzifa ára.