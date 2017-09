Forrás: MTI-Sztárklikk

A rendezvényen a Magyar Állami Operaház a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében közösségi tevékenységet vállaló magyar családokat látta vendégül az Erkel Színházban, ahol a meghívottak a Bánk bán című operát tekinthették meg.Az előadás előtt heten tettek ünnepélyes állampolgársági esküt.Soltész Miklós az eskütétel előtt azt mondta, már több mint egymillióan kérték a honosítást, és ők hitet tettek a kereszténység, a magyarság, illetve a család mellett is.Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány fontosnak tartja azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt években vagy megmentettek, vagy megteremtettek, példaként említve a külhoni iskolák, templomok felújítását, építését.Hozzátette, fontos értéknek tekintik azt is, amit a családok képviselnek.Az államtitkár úgy fogalmazott, "Végre kimondhatjuk sok-sok év után, hogy a gyermekvállalás nem bűn; egy házasság egy férfi és egy nő kapcsolata.Végre kimondhatjuk azt, hogy igenis ezt támogatni kell nemcsak itt Magyarországon, hanem szerte a Kárpát-medencében, és ezzel (...) hozzájárulunk Európa hosszú távú megmaradásához."A jövő tavaszi választásokról szólva azt mondta, az országgyűlési választásokon lesznek olyanok, akik továbbra is az értékek mellett fognak dönteni, és lesznek az értékek rombolása mellett is "társaságok".Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), a VIII. kerület polgármestere beszédében emlékeztetett, hogy a 2010-ben megválasztott polgári kormány egyik első intézkedése volt a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítása, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást."E törvénnyel azt üzentük, a mi nemzetünk tagjai, akik a magyar nemzethez tartozónak érzik és vallják magukat, számíthatnak egymásra és Magyarországra, éljenek bárhol is a világon" - mondta a polgármester.