Markolóval ütöttek el egy ligetvédőt - videó

Közélet

A szóvivő kiakadt azon, hogy másokhoz hasonlóan kellett araszolnia a dugóban

Bécsbe igyekezett Kovács Zoltán szóvivő, de a Hegyeshalomnál kialakult dugó miatt ő is csak araszolni tudott. Felháborodásában posztolt a Twitteren, mondván ezért kell lezárni a schengeni határokat az illegális migráció elől. Mivel a magyar-szerb és a magyar-osztrák határon is szigorították az ellenőrzést, miért a Bécsbe haladó magyarok akadályoztatása a botrányos? - kérdezte a hvg.hu. Hiszen a Vajdaságban lakó magyarok is nehezebben halad át az anyaország határán, mint a válság előtt.