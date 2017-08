Matolcsy barátnője jól járt

Akár 5 millió forintot is spórolhatnak a teljes 10 éves futamidő alatt amúgy jól kereső jegybanki vezetők a Matolcsy György vezette jegybankban osztogatott kedvezményes lakáscélú munkáltatói kölcsön révén, mondta Spät Judit, az Együtt elnökségi tagja annak kapcsán, hogy a jegybank Vajda Zitát, Matolcsy barátnőjét is ilyen hitellel segítette lakáshoz. Vajda másfél milliós hasznot húz 3 év alatt (neki addig éri meg a kedvezményes hitel).Nem tudni, hogy maga Matolcsy és a Polt család jegybankban dolgozó két tagja is nyerészkedik-e a gyakorlatilag ingyenpénzen, fogalmazott Spät, ezért az ellenzéki párt másik politikusa, Szabó Szabolcs írásbeli kérdést tesz fel Matolcsy Györgynek.Az Együtt szerint a jegybanki dolgozók bőven tisztességes bért kapnak, fel tudnának venni kereskedelmi bankoktól piaci alapon lakáshitelt, ezért semmi indok nincs a mostani jegybanki gyakorlatra, az alapkamaton ketyegő kedvezményes munkáltatói hitelre, amivel adófizetői pénzt herdálnak el. A párt azt várja a jegybanki vezetéstől, azonnal függessze fel a munkáltatói kölcsön mostani feltételek melletti osztogatását.