Meccs alatt vertek ájultra egy focistát Gyöngyöshalászon

Szerző: Márkus

A gyöngyöspatai illetőségű vádlott a Gyöngyöstarján igazolt játékosa volt, azonban nem játszhatott, mivel egy korábbi kiállítása miatt eltiltás alatt állt. Emiatt 2016. október 29-én a vendégcsapat szurkolójaként érkezett a Gyöngyöshalász - Gyöngyöstarján találkozóra.A mérkőzés második félidejének tizedik percében a hazai csapat egyik játékosa szabálytalankodott, ezért a játékvezető - a második sárga lap után - piros lapot mutatott fel neki. A kiállított sportoló elindult lefelé a pályáról, az öltöző felé tartva már az oldalvonal közelében járt, amikor a vádlott a nézőteret a pályától elválasztó korlát alatt beugrott a játéktérre, és minden előzmény nélkül oldalról váratlanul hasba rúgta.A futballista a nagy erejű rúgástól összegörnyedt, mire támadója ököllel, szintén nagy erővel halántékon vágta. A sértett ettől a földre zuhant, és elveszítette az eszméletét, ezért mentőt kellett hozzá hívni. A fiatalembert a hatvani kórházba szállították, ahol november elejéig gyógykezelés alatt állt.A labdarúgó mérkőzést a játékvezető félbeszakította, a vádlottat a kiérkező rendőrök előállították a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra.A fiatalkorú elkövetőt a főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja. A fiú ellen már folyamatban van egy másik büntetőeljárás is, melyben az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség emelt vádat vele és társaival szemben súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt.Az ügyészség a most benyújtott vádiratában indítványt tett arra, hogy a törvényszék egyesítse a két ügyet, és a több bűncselekményt is elkövető 15 éves vádlottal szemben halmazati büntetésül felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét, és kötelezze őt a bűnügyi költségek megfizetésére.