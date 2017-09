Mécs Imre fel akar szólalni Czeglédy Csaba mellett a szombathelyi közgyűlésen

Forrás: nyugat.hu

Még a múlt héten írta meg a Nyugat.hu , hogy Mécs Imre, 56-os elítélt, volt országgyűlési képviselő és dr. Szendrő Németh Tamás ügyvéd, szombathelyi ellenzéki aktivista levelet írt Puskás Tivadar szombathelyi polgármesternek, hogy a csütörtöki, szeptember 14-i közgyűlésen felszólalhassanak az előzetesben lévő Czeglédy Csaba városi képviselő, frakcióvezető mellett.A levélre nem kaptak választ, ezért Szendrő tegnap este új levelet írt az ügyben a polgármesternek, ugyanis információi szerint Puskás Tivadar nem akarja engedélyezni a két felszólalást.Most pedig az eddig főleg tüntetések és fórumok szervezéséről ismert V, mint Vas Egyesület adott ki egy felhívást, amiben bejelentik, tagjaik ott lesznek a közgyűlésen, hogy személyesen lássák, mennyire gondolkodik demokratikusan Szombathely polgármestere és a fideszes többség. felhívást Facebook-oldalukon is megosztották:Kedves Barátaink!Akkor szólítottunk benneteket utoljára a Szombathelyi Városháza elé, amikor márciusban városunk fideszes vezetői és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének fideszes többsége - a Weöres Sándor Színház működését kockára téve - próbálta ellehetetleníteni Jordán Tamás színigazgatói pályázatát, próbálta eltávolítani, lecserélni Jordán Tamást a színház éléről.Akkor ezt a TI segítségetekkel, a közös ellenzéki és civil fellépéssel, a lokálpatrióta polgárok együttes nyomásával megakadályoztuk. Akkor sikerült! Megmutattuk, hogy van bennünk civil kurázsi, van bennünk bátorság! Megmutattuk a közösséggel packázó városvezetésnek, hogy a sokszor lesajnált összefogásnak mekkora ereje van!Most újra azt kérjük tőletek, hogy mutassuk meg, akkor is ki tudunk állni valakiért, ha az államhatalom, az állampárt szemében lesz szálka valaki. Emeljük fel a hangunkat akkor is, amikor a hatalom egy ellenzéki politikus ellen folytat lejáratókampányt, amikor a hatalom egy ellenzéki politikus ellen használ olyan eszközöket, amelyeket köztörvényes bűnözőkkel szemben is ritkán vesz elő.Miközben az állampárt asszisztálása mellett milliárdos fordulatszámon dübörög a korrupció és a kötvénybiznisz, miközben egzotikus szigeten nyaral egy két halálesettel járó balesetet okozó, de jó kapcsolatokkal rendelkező kigyúrt verőlegény, miközben a kormány nemzeti hőst segít csinálni az azeri baltás-gyilkosból, addig ugyanez az államhatalom homályos indokok alapján bilincsbe verve viteti el a szombathelyi ellenzék egyik vezéralakját.Ugyanez az államhatalom hónapok óta úgy tartja fogva Dr. Czeglédy Csabát, az MSZP helyi politikusát, hogy ki sem hallgatták, még saját kérésére sem. Méltányos ez? Miközben Mészáros Lőrinc vagyona lassan meghaladja az ország GDP-jét, miközben Rogán Antal, Habony Árpád, Mengyi Roland, Farkas Flórián és a többi XXI. századi fideszes dzsentri módra éli fel és szórja az állami milliókat?Czeglédy Csaba fogva tartása és az ellene indított koncepciós eljárás miatt, valamint Czeglédy Csaba véleményének képviseletében Mécs Imre 56-os halálraítélt - majd felmentett -, közismert ellenzéki politikus és Dr. Szendrő-Németh Tamás jogász, szombathelyi civil aktivista kért szót a csütörtöki szombathelyi képviselő testületi ülés egyik napirendi pontja előtt, 18.00 órára. A szeptember 14.-i közgyűlésen szeretnék elmondani mindazt az ügyben, amit a bebörtönzött Czeglédy nem tehet meg. A felszólalásra Szombathely MJV SZMSZ 29§(1.) bekezdés alapján a polgármester adhat engedélyt.Ha szeretnétek látni, hogy mennyire gondolkodik demokratikusan városunk polgármestere és a fideszes többség, győződjetek meg róla személyesen, csütörtökön, a közgyűlésen! Nézzük meg együtt, hagyja-e a fideszes többség, hogy elhangozzanak a Dr. Czeglédy Csaba ügyének törvényes kivizsgálását követelő érvek? Fontos-e számukra, hogy kiderüljön az IGAZSÁG?Ahogy márciusban a színház és Jordán Tamás esetében, most is azt mondjuk:MINDENKI EGYÉRT!Ez az ügy nem csak Czeglédy Csabáról szól! Ez az ügy - túlmutatva saját magán - azt a törvénytelen és végtelenül korrupt fideszes rendszert szimbolizálja, amelyik kettős mércével mér, amelyik mindenkit megpróbál elhallgattatni, aki szembe száll vele, miközben saját kiskirályai bármit megengedhetnek maguknak.Felszólítunk és kérünk minden demokratikusan gondolkodó polgárt, hogy álljunk ki egymásért, mert csak ÖSSZEFOGVA van esélyük a kétharmaddal dobálózó, hatalmi helyzetével visszaélő Fidesszel szemben!Varga TamásV, mint Vas Egyesület elnöke