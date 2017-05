Medgyessy volt minisztere megírta A Pál utcai fiúk folytatását

Forrás: Bors Extra

A Bors Extárnak adott interjújában Lévai Katalin elmondta, hogy az Át a smaragdhídon című könyv a gyerekek számára kalandregény, a felnőtteknek tanulságos családregény is egyben.Lévai Katalin unokája, Mira elárulja, hogy a könyv egy francia kislányról szól, aki elég elzárkózott, de óriási a fantáziája. Átkel egy smaragdhídon és elétárul egy titkos könyvtár, ami tele van klasszikus szereplőkkel, mint A Pál utcai fiúk főhősei. A kislány és a könyvtáros közös kalandra indul, és A Pál utcai fiúk szomorú vége helyett vidám befejezést adnak a történetnek. Például Nemecsek Ernőt antibiotikummal mentik meg.Lévai Katalin elárulta, hogy a könyv ötlete Mirának jutott eszébe, látta, hogy ő mindig ír, és ő is kedvet kapott hozzá. Először nem tudta elképzelni a közös munkát, hiszen az írás magányos tevékenység. Viszont ők állandóan együtt vannak, ráadásul egy hullámhosszon.Leültek az íróasztalhoz és bombázták egymást az ötletekkel, amiket az írónő lejegyzetelt. Először kitalálták az elejét és a végét, majd fejezetenként leírták, mi is legyen a történet. Sokat változott és csiszolódott a történet, de jól tartották magukat a szinopszishoz.Lévai Katalinnak mégis a legnagyobb ajándék az unokájával együtt eltöltött idő volt, már csak azért is, mert sok mindent tanult Mirától: - Az ő ötletei sokkal frissebbek, nekem nem jutott volna eszembe csomó minden - fűzte hozzá a volt politikus.