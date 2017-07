Szerző: Lang Alex

Elhittük, mert el akartuk hinni, hogy a vasfüggöny megszűnésével más világ lesz, jobb. Azt hittük Ausztria, és az ottani színvonal csak pár év, és mi is úgy fogunk élni. Elhittük, hogy minden rossz, ami a múlt rendszer öröksége, és nyugatról csak jó jöhet.Bennszülöttként örültünk a csillogó csecsebecséknek, miközben torzsfőnökeink, üveggyöngyökért eladták a jövőnket, a múltunkat, az életünket.Mi annyira akartunk hinni benne, hogy vakok voltunk és a figyelmeztető szavakat árulásnak hittük.Ezért fáj most ennyire, hogy volt egy fiatalságunk, amivel visszaéltek, hogy voltak álmaink, vágyaink, amit elvettek. Nekünk igazából, nem voltak jó éveink, nekünk meg kellett tanulnunk a kapitalizmust, és amikor azt hittük megtanultuk, akkor jöttünk rá, hogy a szocializmus után az Orbanizmust építtették fel velünk.Most pedig itt állunk, kijózanodva, kiégve, elfáradva és most jövünk rá, hogy mennyit vesztettünk az elmúlt huszonhét év alatt. Nekünk már nincs sok dobásunk, már nem nagyon kezdhetjük elölről. Mi már nem akarunk harcolni, pedig kellene!Nem, nem magunkért, a gyermekeinkért, hogy nekik ne legyen elbukott huszonhét évük!Meg kell buktatni az Orbán rezsimet és újra kell építeni a demokráciát, NEKÜNK negyvenes, ötveneseknek!MERT MI SOHA NEM ADJUK FEL, MERT NEM ADHATJUK FEL!