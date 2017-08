Még mindig a Rétvári hatása alatt vagyok!

DK: "lesz és kell is lennie" együttműködésnek az MSZP-vel

Csak 2016-ban sikerült utolérni a kormányváltás előtti szintet.

Halljuk Rétvári érvelését: a Kormány megerősítette a középosztályt! A számok nyelvén ez hamisnak tűnik. Valójában utoljára 2006-2010 között erősödött ez a réteg, s azóta alig változott részesedésük az összes jövedelemből s punk-tum!

E tekintetben is széles szakadék tátong tehát a legfelső 10% és az őket követő összes alsóbb társadalmi réteg között.

Szerző: Korózs Lajos

1. A "nyomorfalvakban" hozzávetőlegesen két és félszer kisebb az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem, mint a leggazdagabb járásokban.2. Akadnak olyan családok, amelyeknél gyakorta előfordul, hogy a dögkútból (verem elhullott állatok tetemének) szerzik be az ebédre, vacsorára valót.3. A szegénység és/vagy társadalmi kirekesztődés szempontjából a gyermekek, a fiatalkorúak, az egyszülős családok, a munkanélküliek és a roma származásúak a legveszélyeztetettebbek.4. Az Eurostat adatai alapján, míg 2010-ben a legmagasabb jövedelmet elérő tizednek Magyarországon a jövedelmek 20,2 százaléka jutott, addig 2016-ra már 22,6 százaléka. Az ő gyarapodásuk a szegényebbek kárára valósult meg. Az egyenlőtlenségek növekedése elsősorban a kormányzati intézkedések következménye.5. A legalsó 10 % (decilis) 2010-ben még a jövedelmek 4,2 százalékával, 2016-ban pedig már csak 3,3 százalékával rendelkezett. Ráadásul a 2006. évi 2,6 százalékos arányról érték el a 2010. évi 4,2 százalékos részesedést, köszönhetően az akkori kormányok szegényeket mostaninál sokkal inkább segítő szociál- és adópolitikájának.Fordítsuk le magyarra: az akkori adatokat reálértékben kifejezve - 2006-ot tekintve a bázisévnek- Gyurcsány kormány (39,7 ezer forint) - 2010-ben Bajnai kormány 44,6 ezer forint, majd 2013-ra folyamatos csökkenés mellett, 39,3 ezer forint lett az egy főre jutó havi jövedelmük.Összességében ebben a közel 1 millió fős körben 2006 és 2016 között, tehát 10 év alatt észrevétlenül, mindössze 6 % nőttek a reáljövedelmek.Tegyük fel a kérdést: Kik a vesztesek? A 2 - 5. tized (közel 4 millió fő) súlya az összes jövedelemből a 2006-os 25,8%-ról 2010-re 29,2%-ra emelkedett, majd folyamatos csökkenéssel 27,7%- ra esett vissza, vagyis 2010 után ők is a vesztesek közé kerültek.Egy főre jutó havi jövedelmük reálértéken 2010-re 67,7 ezer forintra nőtt a 2006-os 65,9 ezer forintról (+2,7%), majd 2013-ig 5%-kal csökkent.Az ezt követő három év alatt jövedelmük 73,8 ezer Ft-ra emelkedett (+9% 2010-hez képest).Hogyan áll a középosztály? A középosztálynak 6-7-8 decilisnek (közel 3 millió fő) enyhe ingadozás mellett alapvetően stagnált a részesedése.Szám szerint: míg 2006-banaz összes jövedelem 30,4%-a, 2010-ben pedig 32,2%-a jutott erre a csoportra, addig 2016-ban 32,3%. Tehát: ugyanott vannak, mint 2010-ben a Bajnai kormány utolsó évében.Körükben az egy főre jutó havi reáljövedelem a 2006-os 102,5 ezer Ft-ról 98,9 ezer forintra mérséklődött (-3,5%), majd a 2011-es felugrást követően 2013-ra a 2010-es szint alá került a mutató.Ezután folyamatos növekedéssel 114,5 ezer forintot értek el 2016-ra (+16% 2010-hez képest).És nézzük kik a nyertesek? Az MNB kimutatása szerint (nem én állítom) kiemelkedett az erős jövedelemképző erővel rendelkező pénzügyi eszközök területén, azok 66%-át birtokolva. (Ezen belül övék például a részvények 92%-a, az állampapírok 87%-a, de a készpénz és betétállomány 39%-a is).A középosztály jövedelmének több mint egy évtizedes stagnálása és az alsóbb rétegek ezen a téren mutatott relatív leszakadása különösen kopár képet fest.Az természetes, hogy minden mutatóban a felsőbb rétegek mutatkoztak tőkeerősebbnek, de a felső 10% különösen. Közülük is kiemelkedik a szuper gazdagok köre 6-700 fő, akik uralják a magyar gazdaságot és a politikát! A végére teszek egy kis módszertant, hogy minden érthető legyen! Így: A jövedelem és a kereset nem ugyanaz.A jövedelembe minden beletartozik, ami bevételt jelent (szociális juttatások, nyugdíj, segélyek, stb.), míg a kereset az csak a munkából származó jövedelem, tehát a fizetés.Az átlagkeresetnél a fizetéseket veszik számításba.Az átlagkeresetet nagyon egyszerűen úgy lehet kiszámolni, hogy az összes pénzt, amit megkeresnek a dolgozó magyarok összeadják, és elosztják a dolgozó lakosság létszámával, ebből kijön az átlagkereset.Jövedelmi decilisek: a népesség egy főre jutó évi nettó jövedelme alapján sorba rendezett tizedei.Jövedelem szociológiai meghatározása: az ún. személyes célú jövedelmek számbavételére és azok felhasználásának megfigyelésére terjed ki.így nem tartalmazza a természetbeni társadalmi juttatások (egészségügyi ellátás, oktatás stb.) értékét.