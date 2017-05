Még sosem láttuk Orbánt ennyire rossz állapotban

Szerző: Jász

Gondterheltnek és fáradtnak tűnik. Látszik, hogy a sok csata, amit értünk magyarokért vív, igencsak megtépázta már egykoron megnyerő külsejét.De ebből is látszik, hogy Orbán Viktor mennyire önzetlen ember. Csak azért, hogy minket megmentsen - a brüsszeli hiénáktól, a kommunistáktól, Sorostól, a civilektől -, magát nem kímélve küzd nap mint nap.Persze egy pillanatra sem lehet leállni, hiszen az állandósult háborúk mellett, gondoskodnia kell az éhező családtagokról és barátokról is. Ez bizony nem kis feladat, főleg annak tudatában, hogy már a fél évig tartó imalánc is véget ért...De mit számít ez a sok teher, ha az ember örömet tud szerezni másoknak?Nézzetek csak Orbán Viktor háta mögé! Ki az a nevető, boldog ember?