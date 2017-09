Megdöbbentő, hogy mire költi Orbán az ország tartalékát

Forrás: Napi.hu

A kormány 23,7 milliárd forintot csoportosít át a tartalékból - derül ki a Magyar Közlönyből.A legvaskosabb támogatás sportlétesítmény-fejlesztésre megy - írja a Napi.hu . Tornaterem építésére közel 1,2 milliárdot adnak, 400 milliót kap a veszprémi uszoda és ugyanennyit a dunaújvárosi stadion.A Budapesti Pályafejlesztési programot 5 milliárddal tolják meg, a kiemelt sportegyesületek 1 milliárdot kapnak a tartalékból. A Maccabi Európa Játékok megrendezését 35 millióval támogatja ebben a körben a kormány.A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítására adnak 885 milliót, míg a Magyar Rádió Zenei együttesének 1 milliárdot. (A táncszínház költöztetésének költsége fokozatosan növekszik, az először átcsoportosított 2,7 milliárd forint már ötmilliárd forintnál jár. A társulatnak a Miniszterelnökség budai Várba költöztetése miatt kellett három évvel ezelőtt elhagynia korábbi székhelyét, az egykori karmelita kolostor épületét.)A közgyűjtemények több fejezetben is kapnak pénzt: egyszer 436 milliót (ezt nem részletezik), a nemzeti értékmentő programra 300 milliót, a Közszolgálati Archívumra pedig 732 milliót csoportosítanak át.A határon túli oktatási és kulturális feladatokra 100 millió forint odaítéléséről döntöttek, a hazai felsőoktatási intézmények közel 3,2 milliárdot.Az egyházakat 1,8 milliárddal dobja meg a kormány, és jut 140 millió a Belügyminisztérium nemzetbiztonsági szakszolgálatának is.A Magyar Közlönyből az is kiderül, hogy jövőre a kormány 19,4 milliót fordít a Planetáriumra. A látványosságot működtető Tudományos Ismeretterjesztő Társulat egyébként most is kap közel 67 millió forintot. A két összeg megegyezik azzal, amennyit a kormány korábban megítélt az épület életveszély-elhárító intézkedéseire.Az idei tartalék eredeti összege 110 milliárd forint volt, a Zoom.hu számítása szerint ebből már csak 44 milliárd forint maradt.