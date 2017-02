Megerősítette a magyar adósosztályzatokat a Standard & Poor's

Forrás: Sztárklikk/MTI

A nemzetközi hitelminősítő a hosszú és a rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar szuverén adósságra "BBB mínusz", illetve "A-3" besorolást tart érvényben.Az osztályzatok péntek este Londonban bejelentett megerősítéséhez fűzött elemzésében a Standard & Poor's kiemelte, hogy a magyar gazdaságban az idén 3 százalék körüli, a 2018-2020-as időszakban átlagosan valamivel 2,5 százalék alatti átlagos éves növekedési ütemeket vár.A cég szerint a magyar államadós-osztályzatokat alátámasztó tényezők közé tartozik a jelentős külső fizetési többlet és az immár hosszabb ideje jellemző visszafogott költségvetési politika. Az S&P a minősítés korlátozó tényezői közé sorolta a mérsékelt hosszú távú növekedési kilátásokat és a még mindig magas közadósság-rátát.Magyarország tavaly mindhárom piacvezető nemzetközi hitelminősítőnél visszanyerte a befektetésre ajánlott osztályzatot.A Fitch Ratings tavaly májusban, a Standard & Poor's szeptemberben, a Moody's Investors Service novemberben emelte vissza a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást, és azóta azonos, "BBB mínusz/Baa3" hosszú távú osztályzattal tartják nyilván Magyarországot. Ezek a besorolások a befektetési ajánlású sáv alapszintjét jelentik.Az osztályzat pénteki megerősítéséhez fűzött londoni elemzésében a Standard & Poor's kiemelte: a globális pénzügyi válság óta a hazai bizalom lassan helyreállt, és ez a foglalkoztatottság növekedését, valamint a pénzügyi kondíciók fokozatos javulását eredményezte. A hitelminősítő szerint a reálértéken mért fogyasztás tavaly érte el ismét a tíz évvel korábban, 2006-ban mért szintjét.A cég közölte: várakozása szerint a magyar hazai össztermék (GDP) növekedési üteme az idén megközelíti a 3 százalékot, elsősorban a kormány által kezdeményezett bérmegállapodás eredményeként. Az S&P a magyar gazdaság hajtóerői közé sorolja emellett az EU-folyósítások gyorsuló lehívását, a költségvetési ösztönző intézkedéseket - köztük az áfa-csökkentéseket -, a bankadó csökkentését, a növekvő lakástámogatási kifizetéseket, a reálbérek és a foglalkoztatottság emelkedését, valamint a magánszektor javuló pénzügyi mérlegét.A londoni City elemzői közösségében van ennél robusztusabb rövid távú növekedési előrejelzés is.A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) elemzői magyarországi tájékozódó látogatásukról összeállított, e héten Londonban ismertetett beszámolójukban közölték: a magyar hazai össztermék idei egész éves növekedésére szóló előrejelzésüket az eddigi 2,6 százalékról 3,5 százalékra javították.A felülvizsgálat okai között ők is kiemelték a költségvetési ösztönzést, emellett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) laza monetáris politikáját, az EU-finanszírozást, az idei évre jóváhagyott áfa- és társaságiadó-csökkentéseket, valamint a minimálbéremelést.A Bank of America-Merrill Lynch londoni elemzői közölték: magyarországi látogatásukon úgy találták, hogy az új EU-források lehívásának előkészületei nagyon előrehaladott szakaszban járnak, jóval előrébb, mint a környező országokban.A magyar államadós-besorolás megerősítéséhez fűzött pénteki elemzésében a Standard & Poor's kiemelte ugyanakkor, hogy várakozása szerint középtávon több tényező is lassítani fogja a magyar gazdaság növekedését. A hitelminősítő ezek közé sorolta a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, amelyeket a nettó kivándorlás is ront, a kiterjedt közszférát, a beruházási környezetben mutatkozó gyengeségeket, az alacsony termelékenységet, valamint a túlfűtötté váló munkapiaci helyzetet.A Standard & Poor's előrejelzése szerint e tényezők együttes hatása miatt a magyar gazdaság éves átlagos növekedési üteme a 2018-2020-as időszakban valamivel 2,5 százalék alatt lesz.A hitelminősítő szerint ugyanakkor a költségvetési ösztönzés folytatását célzó kormányzati szándék ellenére is csak elhanyagolható mértékű költségvetési elcsúszás várható. A cég várakozása az, hogy a hazai össztermékhez mért magyar államháztartási hiány a 2017-2020-as időszakban, éves átlagban 2,3 százalék lesz.A Standard & Poor's előrejelzése szerint a likvid eszközök kiszűrésével számolt államadósság-ráta 2020-ig fokozatosan a GDP-érték 65 százalékára csökken a tavaly mért 70,7 százalékról.A hitelminősítő kiemelte, hogy megítélése szerint javul Magyarország államadós-profilja.Az elemzés szerint a magyar szuverén osztályzat stabil kilátása tükrözi a Standard & Poor's azon várakozását, hogy a magyar gazdaság folytatódó ciklikus kilábalási folyamata és a kordában tartott költségvetés az államadósság-ráta további fokozatos csökkenéséhez vezet. A stabil kilátás azt a feltételezést is tükrözi, hogy a magyar folyómérleg-egyenleg többletben marad, alátámasztva Magyarország erőteljes külső fizetésimérleg-helyzetét - áll az S&P pénteki londoni elemzésében.A hitelminősítő közölte: a magyar adósosztályzat javításához vezethet, ha az államadósság-ráta a cég által vártnál gyorsabban csökken, és/vagy tovább mérséklődik a külső kötelezettségek adósságszolgálati költsége.Az S&P szerint nyomás alá kerülhet ugyanakkor a szuverén adósbesorolás, ha a magyar közfinanszírozási helyzet érdemben romlana, ha tartósan visszafordulnak az államadósság-ráta csökkenési folyamata, vagy ha a kulcsfontosságú közintézmények működésének átláthatósága gyengülne, és ez költségvetési kockázatokat okozna.