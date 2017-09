Megindulhat Észak-Korea ellen a háború

Forrás: MTI / Sztárklikk

Lindsey Graham, dél-karolinaiszenátor a BBC brit televízióban fejtette ki véleményét, s bár az interjú csak hétfőn este kerül adásba, több amerikai televízió is idézett belőle."Száz százalékig biztos vagyok abban, hogy amennyiben Kim Dzsong Un folytatja rakétaprogramját, képes elérni Amerikát és diplomáciai eszközökkel nem sikerül megállítani őt, akkor az Egyesült Államok támadást intéz rakétarendszere ellen" - fogalmazott a szenátor.Kifejtette, hogy "még a legrosszabbat is" feltételezi, ez pedig háború megindítása Észak-Korea ellen.Donald Trump amerikai elnök korábban leszögezte, hogy "a megbékítés politikája nem működik", majd néhány órával később egy újabb Twitter-üzenetben közölte, hogy kormánya szankciókat fontol minden olyan állammal szemben, amely kereskedelmi kapcsolatban áll Észak-Koreával, republikánus és demokrata párti politikusok sora foglalt állást az észak-koreai válság ügyében.Ted Cruz texasi republikánus szenátor "súlyos eszkalációnak" nevezte a phenjani nukleáris kísérletet. A politikus az ABC televíziónak adott interjújában leszögezte: a lépés azt jelzi, hogy Észak-Korea "képes tömeggyilkosság elkövetésére". Cruz szerint Észak-Korea ma "a világ legveszélyesebb helye".A szenátor közölte: egyetért Donald Trumppal abban, hogy az észak-koreai vezető "csakis az erő nyelvén ért".Jeff Flake arizonai republikánus szenátor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy "a kemény retorika" nem állítja meg Kim Dzsong Unt.Flake a CNN hírtelevízióban leszögezte, Donald Trumpnak ugyan nincs nagy gyakorlata ilyen helyzetek kezelésében, miként hatalomra kerülésekor a legtöbb elnöknek sincs, de a Nemzetbiztonsági Tanács csapata gyakorlott szakemberekből áll, akik nyilván megfelelő tanácsokkal látják el az elnököt.Adam Schiff, demokrata párti képviselő - szintén a CNN-ben - újabb szankciókat sürgetett, nemcsak Phenjan, hanem mindazon országok ellen is, amelyek gazdasági-üzleti kapcsolatban állnak Észak-Koreával.Carolyn Maloney, New York-i demokrata párti képviselő pedig az Észak-Koreába szállítandó olajexport felfüggesztését sürgette, mert szerinte ezzel lehetne tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az észak-korai vezetőt.Michael Morell, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatója úgy vélte, hogy a nukleáris kísérletekkel Kim Dzsong Un "meg akarja mutatni, hogy képes egy amerikai várost atomtámadással veszélyeztetni".Morell leszögezte: az észak-koreai vezető a "politikai presztizsét" akarja erősíteni a saját országában. Kim Dzsong Un "nem őrült, a maga világában nagyon is racionális" - fogalmazott a CBS televízióban a volt CIA-igazgató.