Megindult a kiábrándulás a Momentumból

Szerző: Jász

Az ellenzékből hiányzik az egészséges nemzettudat - fejtette ki a Momentum egyik vezetője, márpedig ilyen mondatokra korábban csak Vona Gábor, Orbán Viktor, legfeljebb Schiffer András vetemedett. Több ismert értelmiséginél ki is verte a biztosítékot ez a beszólás. Nos, lehet, hogy a baloldal nem rendelkezik egészséges nemzettudattal, de hogy ez még mindig sokkal egészségesebb, mint a Fideszé, az bizonyos.Mert a baloldal nem végezte ki a magyar kultúrát és tudományt, nem számolta fel a kulturális intézmények javát, nem épített kliens rendszert a kultúrában, nem manipulálta és ugrasztotta egymásnak a határon túl élő magyarokat, nem tömte történelmi hazugságokkal a lakosság fejét, nem hamisította meg a nemzet történelmét, egészséges történelmi önismeret helyett nem történelmi hazugságokat és öncsalásokat sulykolt, nem szított gyűlöletet a társadalmi csoportok között" - fogalmaz Vásárhelyi Mária szociológus."Átesik a kutya másik eb" - írja rezignáltan Bozóki András politológus. Ez a Fidesz találmánya, és van is mire játszani - ez Surányi András filmrendező véleménye. "Aki ma nemzettudatról beszél, holnap már fajt fog emlegetni - jelenti ki Csepeli György szociológus. A sor hosszan folytatható lenne Lakner Zoltánig, és a csalódottság érzékelhető. A Momentum úgy beszél, mint a régi Fidesz. Megüti a neki segítő MSZP-t, de zokszó nélkül elfogadja az LMP, vagy az Együtt támogatását.Utóbbi két pártra nézve életveszélyes lehet a Momentum párttá alakulása, hiszen szinte teljesen ugyanabból a bázisból próbálhatnak szavazatot gyűjteni. Sokakat zavar a Momentum párttá alakulása is, mondván, ez a Fidesz érdeke, hiszen tovább aprózhatja az ellenzéket.Amúgy pedig ha lenne népszavazás az olimpiáról, az az orbáni törvények szerint bizonyosan érvénytelen lesz, amit Orbán sikerként tud eladni, az ellenzék pedig vereségként fog megélni. Ha ehhez hozzátesszük, hogy egy népszavazási kampány hónapokra esélyt ad Orbánnak, hogy például ne az egészségügy összeomlásáról legyen szó a választás előtti utolsó évben, akkor a Fidesznek ez az egész momentumos akció sima nyereség.