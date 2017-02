Megint jönnek a lengyelek március 15-én

Forrás: valasz.hu

A Nagy Utazás Magyarországra elnevezésű programot ezúttal is a jobboldali hetilap, a Gazeta Polska (GP) támogatói klubja szervezi. A lengyel kormánypárttal, a Jog és Igazságossággal (PiS) kevéssé kritikus újság olvasótábora először 2012-ben, a március 15-i nemzeti ünnepet nem sokkal megelőző Békemenethez hasonló okokból jött Budapestre: kiállni az Orbán-kormány mellett, a Nyugatról érkező támadások közepette.A barátság 2015-ben átmenetileg megbicsaklott, amikor Vlagyimir Putyin budapesti látogatása után a lengyelek törölték az utazást, mert "nem akarták, hogy részvételüket oroszbarát megmozdulásnak állítsák be". Egy évvel később - amikor Lengyelországot már a PiS kormányozta - eloszlottak az aggályok, és idén sem lehet efféle kellemetlenségre számítani, hiszen a PiS elnöke, Jarosław Kaczyński éppen a Heti Válasznak nyilatkozta januárban, hogy "az Oroszországgal fennálló jó viszony önmagában nem elítélendő dolog". Igaz, úgy folytatta, hogy "Lengyelország geostratégiai helyzete, a múlt tapasztalatait is figyelembe véve, eltér Magyarországétól".Az eddigi utazásokat a GP-klub honlapján hirdették meg, de idén már külön oldalt szerkesztettek ennek, ahol részletesen leírják a programot. A lengyel különítmény az ünnep kora reggelén érkezik Budapestre, 10 órakor a Nemzeti Múzeum előtt - lengyel feliratozással - meghallgatja a miniszterelnök beszédét, utána ebéd a Várban, majd koszorúzás a Bem-szobornál és az óbudai Katinyi mártírok parkjában.Tavaly a lap főszerkesztőjét, Tomasz Sakiewiczet és támogatói klub vezetőjét, Ryszard Kapu¶cińskit Orbán Viktor is fogadta.