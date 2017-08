Meglepő adófajta bevezetését javasolja a Párbeszéd

Forrás: MTI-OS

Egy friss felmérés szerint a munkavállalók egyre nagyobb hányada gondolja úgy, hogy az elterjedő automatizálás veszélybe sodorhatja a pozícióját, és a megkérdezettek több mint fele várja el, hogy az állam védelmet nyújtson az automatizálás kockázata ellen - írja közleményében a Párbeszéd.Mint írják, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint is a mintegy 4 millió hazai munkahelyből 350-400 ezer szűnhet meg a digitalizáció miatt, de a Bruegel intézet és a Világbank szerint a magyar munkahelyek 55%-át veszélyezteti a negyedik ipari forradalom.A párt szerint látni kell, hogy még ha azonos is lenne a robot és ember által végzett munka adóterhe, vállalkozó a robotok alkalmazásában érdekelt, hiszen annak nem kell pihenőidőt szabadnapot adni és munkabért sem kell fizetni neki. A jelen helyzetben azonban még az is a robotok alkalmazása felé tolja a vállalkozót, hogy a robotok által végzett munka adómentes - szemben az emberek által végzett munkával.A Párbeszéd szerint a mai kormányok elengedhetetlen feladata felkészülni a robotizáció kihívásaira. A munkanélkülivé váló emberek támogatását és átképzését finanszírozni kell, ennek egyik kiváló forrása lehet a robotadó, amelyet ha az Európai Unió teljes területén, egységesen számított módon vezetnének be, akkor az nem járna a tagállamok versenyképességének egymáshoz képest történő elmozdulásával sem. Az adó alapjának és mértékének meghatározásakor a robot által kiváltott emberi munka ellenértékéből s annak adóterhéből kell kiindulni. Az ehhez szükséges információkra új vállalati jelentéstételre vonatkozó követelmények bevezetésével lehet szert tenni.A Párbeszéd szerint a kormánynak az Európai Unió Tanácsa elé kell terjesztenie egy olyan javaslatot, amely megfontolásra ajánlja a robotok által végzett munka egységes megadóztatását az Európai Unió teljes területén.