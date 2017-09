Meglepő kincsekre bukkantak az egri várban

Forrás: heol.hu

Újabb örömhírről számolt be a Dobó István Vármúzeum igazgatója, Berecz Mátyás: a várban, a palota udvarán található négyes számú raktár és műhely épületének a bontása során a padló alatt számukra is meglepő relikviákra bukkantak - írja a heol.hu - A raktár épület padlója alatt katonai iratokra, tárgyakra leltek, amelyek a XIX. század végéről, XX. század elejéről maradhattak ott. A várban volt egészen 1957-ig a Tízeshonvéd gyalogezred laktanyája. A holmik: táviratok, levelezések, okmányok és a térkép ebből a korból maradhattak azon a helyen. Nagyon örülünk ezeknek a tárgyaknak, hiszen a honvéd gyalogezredről kevés emlék maradt fenn - nyilatkozta lapunknak Berecz Mátyás.A vármúzeum igazgatója hozzátette: sajnos, rossz állapotban vannak a leletek, melyek közt még kulacs, ruhadarabok is vannak, s restaurálják őket. Az intézmény tervei között szerepel, hogy ezeket az emlékeket legkésőbb akkor állítják ki, amikor a vár fejlesztése befejeződik, de nem kizárt, hogy még azt megelőzően láthatja a közönség a laktanyából fennmaradt tárgyakat.