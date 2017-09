Meglepő közleményt adott ki a katasztrófavédelem

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

közleményben

ad tájékoztatást arról, hogy mit tegyünk, ha macska van a fán:

Nem válaszolunk röviden és tömören, mert érdemes elolvasni, hogy milyen állatorvosi, etológiai és tűzoltási szakmai szempontok szerint született meg a döntés, vonuljanak-e vagy sem a tűzoltók fán tartózkodó macskához.A megyei katasztrófavédelemnél eljárásrendeket dolgoztunk ki a különböző típusú káresetek kezelésére, a segélyhívások fogadásától egészen a beavatkozás módszeréig. Ez az állatmentések esetében sincs másképp. Az eljárás kidolgozása során, figyelembe vettük állatorvos, etológus és állatkerti munkatárs véleményét is, hiszen ezekben a kérdéskörökben ők jártasak leginkább. Röviden összefoglaltuk a szakemberek véleményét a témában:1. A macska nem mászik fel csak úgy a fára. Alapvetően oka van rá, megismeri a saját képességeit (kiscicák esetében ez a tanulási szakasz), vagy épp megijedt valamitől, például egy kutyától, de az is lehet, hogy ember elől menekül a magasba. A fa tetején biztonságban érzi magát, és amíg nem múlik el alatta a nyüzsgés, vagy épp a kutyaugatás, addig ott marad. Ezért nem célszerű hívogatni, csalogatni, vagy épp három napig takaróval állni alatta (ahogy Pécsett is történt), mert fenyegetve érzi magát az állat, és nem fog lejönni.2. Állategészségügyi szempontból fertőzési forrás a macska, és oltás hiányában fennáll a veszettség veszélye is. Kevesen tudják, hogy a szőrös négylábúak "karmolási betegséget" hordoznak, amely a karmok alatti szennyeződésben található és rendkívül veszélyes az emberre. A vírust hordozó kiscica heveny nyirokcsomó-gyulladást okozhat annak, akit megkarmol. Így védőfelszerelés nélkül meg se próbáljuk megfogni a magasban tartózkodó macskát.3. Újabb tévhitet kívánunk eloszlatni a mászás-technikájukkal kapcsolatban. A macska a tigrishez és az oroszlánhoz hasonlóan be tudja húzni a kampós karmát. Ám ez a kampós karom nem fogja abban akadályozni, hogy önerőből lejöjjön egy fáról. Miért is? Mert felfelé kapaszkodásra használja, lefelé pedig behúzza őket, és támaszt a kis lábaival.4. A macska ugyebár mégsem ember. A tűzoltók feladata az életmentés és az anyagi javak védelme. Ezt pedig a lehető legminimálisabb időveszteség mellett kell, hogy elvégezzék. Ez az ő hivatásuk. Azt pedig senki nem tartja elfogadható időveszteségnek, ha egy fán rekedt macska miatt késlekedik a segítség onnan, ahol emberi életek foroghatnak kockán. Speciális haszonállat-mentésekben, illetve életveszély esetén- ahol más technika nem alkalmazható - természetesen továbbra is segítséget nyújtanak a tűzoltók.Összefoglalva, mi a teendő tehát, ha macska van a fán?Hagyjuk békén, lejön magától. Még a lakásban tartott macskák ösztöne is a helyén van.