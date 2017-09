Megnyugodhatunk, nemzeti és hazafias lesz az új alaptanterv

Közélet

Rendőrt hívtak az RTL Klub stábjára, fideszes képviselő fotózta őket

Fejenként 4 millió forint uniós támogatás érkezik a 300 lelkes dél-békési zsákfaluba, Pusztaottlakára. A pénzből kerékpáros centrum, ipari park és vadaspark is épül. A faluba eddig is ömlött az uniós pénz: 100 milliót költöttek a könyvtárra, ami hetente csak három napon van nyitva. A településen nem örültek, hogy a Házon Kívül stábja megpróbálta nyomon követni az uniós pénzek útját: rendőrt hívtak, és az RTL munkatársait egy fideszes önkormányzati képviselő is követte, fotózta.