Mégsem vonul vissza a gigadekoltázsú magyar politikusnő

Forrás: hvg.hu

Lehet, sosem nézték annyian a Hajdúszoboszlói Városi Televíziót, mint most. Drotár Adrienn megjelenésével valószínűleg az országos más pontjairól is szereztek nézőket a YouTube-ról elérhető videóknak köszönhetően.Drotár Adrienn február közepén nyilatkozott először pártjáról és terveikről a tévé klasszikus helyi dizájnnal ékesített stúdiójában. Ott hangzott el tőle egyebek mellett az, hogy "ponzorokat" keresnek, valamint "mi fiatalok, mi emberek vagyunk a jövő". A Magyar Gazdák és Polgárok Pártjának országos alelnökének debütálása azonban nem a legjobban sikerült, túl sok negatív kritikát kapott, és egy nappal az interjú után kilépett a pártból a gúnyolódások, "lejárató cikkek" hatására - legalább is így lehetett tudni eddig.Aztán a szoboszlói tévé keddi adása igazi meglepetést hozott, kiderült, hogy Drotár Adrienn nem hátrál. Az országos alelnök immár két társával, a párt elnökével és másik alelnökével ment el a stúdióba.Drotár Adrienn azt mondta, hogy nem adja fel, és elnézést kért, ha legutóbb hibázott. Elmondta azt is: ő ezt az egészet nem tanulta, és a maga egyszerűségével akarja megmutatni az embereknek, hogy tud segíteni, vannak tervei, rengeteg megkeresést kapott."Fogok küzdeni és harcolni azért, mert úgy gondolom, tenni kell a hazáért és az emberekért" - fogalmazott. A párt egészen komoly szeletet kapott egyébként a műsoridőből, az interjú bő félórás lett.