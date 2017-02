Megtaláltuk Lázár őszödi beszédét!

"Lázár János a Kossuth Rádió Európai idő című műsorának adott, vasárnap reggel sugárzott interjúban Magyarországot a 2014-2020 közötti EU-s fejlesztési időszak nyertesének nevezte. Kifejtette: a kormány tervei szerint március 31-ig minden pályázatot kiírnak, és az idén az összes kiírt, azaz 9 ezermilliárd forintnyi megpályáztatott forrásból 2200-2700 milliárd forintot akarnak fejlesztésre fordítani. 2018. március 31-ig pedig az összes pénzt elköltenék.



Ezt az ütemtervet a miniszter egyrészt azzal indokolta, hogy ebből a pénzből növelni kell az ország versenyképességét. Ugyanis ezekben az években dől el, hogy a magyar gazdaság meg tud-e állni a saját lábán: ha 2020 után jóval kevesebb brüsszeli forrás áll majd rendelkezésre, akkor "képesek leszünk-e (...) olyan gazdaságot működtetni, amely az ország fejlődésének motorja lehet", nem pedig külső forrásokra szorulni - magyarázta."

Összefoglalva a fentieket, Lázár János elszólta magát, és amiről suttogva beszélnek az emberek, az EU-s források megszűnésével beüthet az államcsőd és ennek a csődnek az elkerülése miatt van szükség a Paksi beruházásra, Putyin adományára, arra a cirka 4 ezermilliárd forintra, amit a titkosított Paksi beruházás miatt teljesen átláthatatlanná vált.

Szerző: Lang Alex

Az alábbi MTI hírben a szokásos sikerpropaganda mondatai közé bekerült a rettegés a 2020 utáni évektől, amikor már nem áll rendelkezésre a stadionok és az egyéb értelmetlen beruházások finanszírozására az EU feneketlennek tűnő kasszája.(MTI)Aki tud a sorok között olvasni és egy kicsit is átlátja, a magyar gazdaság siralmas állapotát az tudja, hogy abban az esetben, ha nem lennének az EU-s pénzek, a magyar gazdaság pillanatok alatt omlana össze.A fenti MTI hírben Lázár kancellária miniszter tulajdonképpen ezt ismerte el. Ezzel a beismeréssel pedig azt is tudatosította, hogy a magyar sikerektől harsogó média, csak a szélhámos Fidesz kormány hazugságait akarja beleverni a magyar emberek fejébe.A recept egyszerű, ha valamit sokszor ismételsz, akkor az igazzá válik! A Habony-Mészáros média birodalom és a hazugsággyártók csak egy dolgot felejtenek el, hogy ez már a betelepedési kvóta népszavazásának kampányánál sem jött össze. Igaz, mint Orbán kifejtette ő csak cirka hárommillió magyar miniszterelnöke, hiszen a népszavazás érvénytelen lett, de a Fidesz propaganda gépezet ezt úgy tálalta, hogy a magyarok 98% szavazott igennel.Van egy közmondás - "a jó bornak, nem kell cégér!" - magyarul, ha az ország erősödne, akkor ezt az emberek a bőrükön, illetve a pénztárcájukon éreznék. Álljon itt egy másik, mai MTI hír, ami szintén nem egy erősödő Magyarországról szól."A várakozásoknál kisebb mértékben nőtt a bruttó hazai termék (GDP) tavaly a negyedik negyedévben, de idén érdemi gyorsulásra számítanak az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden tette közzé, hogy Magyarország bruttó hazai terméke 1,6 százalékkal nőtt tavaly a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, 2016-ban a GDP 2,0 százalékkal emelkedett.""A 2016-os növekedés elmaradt a tavaly év eleji várakozásoktól, ami a vártnál gyengébb ipari termelési adatoknak és a kevesebb uniós forrásnak tudható be. A meglepetést vélhetően az okozta, hogy a minimális termelésnövekedést felmutató ipar hozzáadott értékben nem tudott bővülni, de a vártnál gyengébb lehetett a fogyasztás növekedése is - mutatott rá. A beruházások hozzájárulása valószínűleg negatív maradhatott, hiszen az uniós források nemcsak az idei értékre hatottak negatívan, de erőteljes bázishatást is okoztak. Az év végi kormányzati költekezés sem tudott jelentősen hozzájárulni az utolsó negyedév növekedéséhez"(MTI)Magyarország nem erősödik, legfeljebb az adóságaink nőnek, de Orbán a várba költözik és olimpiát akarunk.