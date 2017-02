Megverték az LMP politikusát a Rákóczi téren

Forrás: 24.hu

Heltai László, a párt VI. kerületi önkormányzati képviselője a 24.hu -nak azt mondta, hogy Jakabfy Tamást, az LMP józsefvárosi képviselőjét (képünkön) egy férfi lefejelte, amiért aláírást gyűjtött a Momentum Mozgalomnak.Heltai azt mondta, úgy tudják, a férfi odalépett a vásárcsarnok előtti standhoz, elkezdett ordibálni Jakabfyval, majd úgy lefejelte, hogy vérezni kezdett az orra.Kihívták a rendőröket, mire a férfi az egyik rendőrt is megharapta.Jakabfyt bevitték a balesetire, most is kezelik. Heltai azt mondta ez történik akkor, ha a kormány kommunikációja azt üzeni, hogy az embereket a létezésükben fenyegeti az, ha dönthetnek arról, hogy rendezzenek-e olimpiát.