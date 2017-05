Mellár Tamás szerint Bözsi néni jól látja a helyzetet

Forrás: Napi.hu

A közgazdász szerint 2018 messze van, így sok mindent fognak a büdzsén még módosítani, "most még nem néz ki annyira tipikusan választási költségvetésnek, amikor odaérünk, akkor majd olyan lesz". Szerinte ez egy taktikai fogás.Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ugyan több alkalommal hangoztatta, hogy nem egy választási, hanem egy nagyon kiegyensúlyozott költségvetésről van szó, de Bözsi néni is pontosan tudta ezt, hiszen azt mondta a miniszterelnöknek, milyen kár, hogy nincs minden évben választás, akkor emelnék a nyugdíjakat - fogalmazott a közgazdász, volt KSH-elnök a Hír TV Egyenesen Kálmán Olga című műsorában.Jól lehet látni Mellár szerint azt, hogy a voksolások előtt hogyan emelik a köztisztviselői béreket és a nyugdíjakat. "A miniszterelnök úr mit is mondott? Megnézzük a számokat, és ha úgy alakul, akkor emelek - beszélhetünk erről, de ennek sok értelme nincsen."Varga Mihály kijelentését, miszerint 4,3 százalékkal nő majd a GDP, a közgazdász azt mondta: ez csak akkor működik majd, ha jelentős uniós pénzeket használnak fel. Ha a kormány nagyon akarja, akkor lesz négy százalék fölötti gazdasági növekedés, a kérdés inkább az, hogy ennek mi lesz a költsége, milyen árat fizetünk érte.Mellár szerint hazánkban egy olyan gazdasági vezetés van, amit nem lehet összevetni egy piacgazdasági vezetéssel. A piacgazdaságban a gazdasági növekedés esetében a vállalkozók konjunktúráról alkotott véleménye a mérce és az, hogy milyen magánberuházásokat akarnak végrehajtani."Magyarországon az elmúlt években az állami beruházások pörgették az egész gazdaságot, hiába lesz ekkora a gazdasági növekedés, nem lesz az a folyománya, hogy bővülni fog a tőkeállomány, korszerűsödik, a versenyképességi rangsorban előrébb tudunk lépni, a termelékenységet tudjuk növelni: ezek a fontos tényezők, amik kimaradnak, helyettük lesz egy viszonylag magasabb gazdasági növekedés, meg most, mivel választási év van, lesz valamekkora béremelés is, de ez a kettő önmagában nem elég."