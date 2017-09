Mentés másként: két hamburger még befért a 73 éves néni mellé a mentőautóba

Szerző: Nagy András

A magyarosnak is mondható éjjeli mentőkocsikázás a hvg.hu beszámolója szerint azzal vette kezdetét, hogy a trombózisveszély miatt fekve, hordágyon szállítható asszonyt felszólították, hogy pattanjon be a mentőautóba.Amikor ez megtörtént, az idős asszony elmondása szerint már rég a dél-pesti Jahn Ferenc kórházban kellett volna lennie, mivel a szállítást délutánra ígérték, de már hajnali egy óra is elmúlt. A jelentős késés ugyanakkor nem akadályozta meg a betegszállítókat abban, hogy útközben szerezzenek hamburgert és megálljanak cigarettát vásárolni.A Szent János és a Jahn Ferenc közti kábé fél órás út végül két órát igényelt. Ezt végigülte a fekvőbeteg néni, akivel fél három környékén futottak be a dél-pestibe, ahol azonban nem adták ám át az ellátószemélyzetnek, hanem szépen a folyosón hagyták. (Csak remélni merjük, hogy nem azért történt így, mert nem volt kinek átadni, az előírások szerint ugyanis az egészségügyi intézménynek a beteget 10 percen belül át kell venni.)Ezzel együtt a betegszállító cég ügyvezetője szerint azok vannak tévúton, akik szerint ez nem normális dolog. Agócs Gábor szerint ez normál menetrendnek számít, ugyanakkor azért írásbeli figyelmeztetésben részesítette a két kollégáját.A néni családja viszont nemcsak a cégnél, hanem az egészségügy működtetéséért felelős helyettes államtitkáránál is panasszal él. (A meglehetősen mostohán intézett betegszállítás 2017-ben, a magyar társadalombiztosítási rendszeren belül, vagyis végső soron az önök pénzéből történt.)Mint a 73 éves, daganattal kezelt néni lánya fogalmazott: "az ilyen emberek szállítsanak inkább bútort, de inkább azt se, még arra is oda kell figyelni." Ha már figyelem: sajnos kijelenthető, hogy a Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet háza táján sem ez az első botrányszagú eset.Nemrég a Magyar Nemzet hozott le hasonló sztorit egy epilepsziás betegről, aki, miután rohamot kapott, még vagy húsz percig fetrengett az intézmény bejárata előtt, mert sem mentő nem állt meg érte, se a kórházi kapu nem nyílt meg előtte. A várandós nőt végül egy közelben várakozó taxis mentette meg.Aztán az is a közszájon csak dél-tepsinek becézett intézménnyel történt a nyáron, hogy munkaerőhiány miatt lakat került az egyik belgyógyászati osztályára. Németh Szilárd és más kormányzati politikusok pedig viszont úgy nyilatkoztak, hogy csak a szokásos éves felújítás miatt zárt be a részleg.Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár első felindulásában még azt mondta, hogy mindenki nyugodjon le, nyáron úgyis csökken a betegforgalom, hiszen "a betegek egy része nyaralni van".Közvetlen felettese, pályafutását lelkészként kezdő Balog Zoltán emberminiszter pedig egyenesen rosszindulatú híresztelésekről, balliberális álhírgyártásról beszélt az egészségügy állapotát mutató, naponta megjelenő rémhírek kapcsán. Lelke rajta.