Merényletek - lehet magyar szál?

Forrás: MTI

A szocialista Molnár Zsolt hétfőn az MTI-nek azt mondta: Pintér Sándor belügyminisztertől és Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől mielőbbi írásbeli tájékoztatást vár arról, hogy a spanyolországi, finnországi merényletek érintik-e közvetlenül Magyarország biztonsági helyzetét, s hogy a történtekkel összefüggésben tudnak-e esetleges magyar szálról.A nemzetbiztonsági bizottság elnöke arról is megkérdezi a minisztereket, hogy mit tartalmaz pontosan a francia hatóságok megkeresése - a több európai terrormerénylettel összefüggésbe hozott - Salah Abdeslam magyarországi kapcsolatrendszeréről. Továbbá, hogy milyen aktualitása van az Abdeslam-ügynek, s az érintett magyar szolgálatok, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Terrorelhárítási Központ milyen tájékoztatást adtak erről a francia hatóságoknak.Molnár Zsolt az MTI-nek azt is elmondta, Péterfalvi Attilának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének is megkeresést küld, hogy a kormány nemzeti konzultációs honlapján futtatott, a Yandex nevű orosz cég kódjáról folytatott vizsgálati eredményt írásban megkapja a testület.