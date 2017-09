Merkel győzelme esetén sem bonthat pezsgőt a Fidesz

Szerző: Ujhelyi István

Egy biztos következtetés azonban már most egyértelműen kijelenthető: függetlenül a kancellár személyétől Németországnak olyan Európa-párti vezetése lesz, amely alapjaiban formálhatja át az európai közösséget és amely világosan szembemegy mindazzal az illiberális tévelygéssel, ami Orbán Viktor bukásra ítélt kormányát jellemzi.A Fidesz elnöke legutóbb csendes imára kérte híveit Angela Merkel győzelme érdekében, a kancelláriaminiszter Lázár János pedig pár napja már ennél hangosabb imádságot is hasznosnak mondott a német választások kapcsán. Tény, a Fidesz autokratikus és Európa-ellenes politikájának egyik legnagyobb németországi kritikusa a szociáldemokraták kancellár-jelöltje, Martin Schulz.Ha az EP volt elnöke vezetné a jövőben a német köztársaságot, az Európának és Magyarországnak bizonyosan előnyt, Orbán Viktoréknak pedig súlyos kudarcot és egy kérlelhetetlen politikai ellenfelet jelentene. De tévedés ne essék, - hiába bármilyen hangos fideszes imádság - Angela Merkel győzelme esetén sem bonthat pezsgőt a korrupcióra és dölyfösségre épülő nemzeti együttműködés rendszere: a néppárti kancellár ugyanis merőben mást gondol az európai értékek meg- és betartásáról, keresztényi és demokratikus értékekről, mint a narancsmacsók gyülekezete.Bárki győzzön a mai választáson, a francia-német tengely mentén új sebességre kapcsolnak a nyugati mag-országok és (most úgy tűnik, az euró-zóna mentén) egy szorosabban együttműködő belső szövetséget hoznak létre; az orbáni politika vállalhatatlansága miatt Magyarország kihagyásával. Sőt, Merkel már azt is belengette, hogy ha Magyarország nem változtat az európai közösség írott és íratlan szabályaival szembemenő politikáján, annak a 2020 utáni források elosztásában is lehet következménye.Maga Lázár János is utalt arra, hogy a német-magyar viszony a jövőben viharosabbra fog fordulni az Unió jövőjét illető vita miatt, ami - ezt már én teszem hozzá - annak ismeretében meglehetősen kockázatos, hogy Magyarország legfontosabb gazdasági partnere épp a német állam. De, Orbánéknak semmi sem számít, ha saját magukról van szó. Nekik nem az ország az első, a kampányszlogenjükből is tudjuk: "csak a Fidesz!"Győzzön tehát bárki a mai választáson, Németország és Európa egy egészen másik világra ébred holnap reggel. Így vagy úgy, de új korszak kezdődik. Csak az a kérdés, hogy mi fel akarunk-e ébredni az orbáni rémálomból és hagyjuk-e, hogy közpénz-túladagolástól megtébolyult szellemi erőszaktevők kivezessék hazánkat az európai polgári világból. Jövő áprilisban mi is dönthetünk és mi is kiállhatunk európai jövőnk mellett.