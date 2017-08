Merkel üzent Orbánnak is

Forrás: Hír TV

Szövetségeseit sem kímélte Angela Merkel hagyományos nyári nemzetközi sajtótájékoztatóján - számol be a Hír TV . Magyarországnak is üzent, amikor azt hangsúlyozta, hogy menekültügyben Európa nem végezte el a házi feladatát, és egyes EU-tagországok még mindig nem hajlandók a menekültek arányos befogadásával enyhíteni a görögök és az olaszok terhein.Lengyelországon a jogállami alapelvek betartását is számonkérte a német kancellár."Akármennyire is szeretném, hogy jó legyen a viszonyunk Lengyelországgal, amely a szomszédunk, és vele a jó viszony mindig fontos lesz, de egyszerűen nem foghatjuk be a szánkat, csak azért, hogy béke és nyugalom legyen. Az EU-s együttműködés alapjairól van szó. Nem választani kell a jogállamiság és a szolidaritás között. Az EU-n belüli szolidaritás nem mehet a jogállamiság rovására, az már nem az Európai Unió lenne" - hangsúlyozta Merkel, aki a jogállamiság tiszteletére szólította fel Törökországot is, amellyel szemben szerinte elkerülhetetlen a keményebb fellépés, még akkor is, ha ezt a német gazdaság megszenvedi; az EU-török vámunió kiterjesztéséről pedig egyelőre szó sem lehet.A kapcsolatok javításának feltétele pedig azoknak a német újságíróknak a szabadon engedése, akiket Ankara Berlin szerint ok nélkül tart fogva."Személy szerint úgy gondolom, hogy mivel Németországban 3 millió török származású ember él, jobb viszonyra lenne szükség, de ehhez a jogállamiság tisztelete is kellene, és erre most nem látunk garanciát Törökországban. Ezért most ez egy nagyon bonyolult szakasza a német-török kapcsolatoknak. Meg kell várnunk a fejleményeket, de a mi követelésünk elég egyértelmű: bocsássák szabadon az ott fogva tartott német újságírókat" - szögezte le a kancellár.A tudósítókat a tavalyi puccskísérlet utáni megtorlási hullám részeként fogták el, és azzal vádolják őket, hogy a puccsistákat és kurd terrorszervezeteket támogatnak, egyiküket pedig még kémkedéssel is meggyanúsították.