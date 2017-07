Szerző: Gőgös Zoltán

A Hortobágyon lezajlott egy olyan ellenőrzés, amit mindig követeltem. Vicces, hogy egy olyan állattartónál ellenőriztek, akitől egy csomó korábban használt legelőt elvettek. Persze, hogy minden rendben volt. A maffiózók bezzeg továbbra is állat nélkül vehetik fel a támogatásokat, mert ők a miniszter barátai, őket senki sem ellenőrzi.Azt is jelezték a kollégák, hogy az aszály miatt iszonyatos takarmányhiány van. Az állatoknak tejeskukorica levelet vesznek. Ez nem rossz takarmány, de drága a fuvar, és ennek is hamar lemegy a szezonja. Miközben elhanyagolt, állat nélküli legelőkön hatalmas mennyiségű takarmány megy kárba, a csalók dörzsölik a markukat, és lopják az uniós pénzt.Jövőre, ha a nép is úgy akarja, véget érhet a jó világuk, de az állatoknak addig is enni kell.Tegnap azt is megtudtam, hogy az érdi ipari park fejlesztésnek az az akadálya, hogy a 30 aranykoronás földön nem is csak génbank van, hanem valakik vetőmagot állítanak elő. Ezt találta mondani az alpolgármester.Üzenem neki, hogy ipari parkokat lehetne elhanyagolt, és agyonszennyezett volt laktanyák területén is kialakítani, de vetőmagot betonon nem lehet termelni. Aki így gondolkodik, azt nem érdekli, hogy 20-30 év múlva mit esznek majd az emberek, ha lebetonozzuk a legjobb földeket. Az éjjel bejött nagy szél átmenetileg lehűtötte a levegőt, de továbbra is forróság várható. Nagy türelmet kívánok hozzá mindenkinek.