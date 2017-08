Mesterházy is szembemegy Botkával

Forrás: 24.hu/Sztárklikk

Ugyanakkor jelezte, bár sokszor - a volt kormányfővel - közösen rontottak el dolgokat, de a hibák dacára sem lehet az akkori kormányt a mostanihoz hasonlítani.Az MSZP egykori elnöke azt is megerősítette, hogy Ron Werber ismét segítheti a szocialisták választási kampányát. Az izraeli kampányguru jól ismeri a magyar viszonyokat, tapasztalata nagyon hasznos lehet 2018-ban.A szocialista politikus arról is beszélt, noha korábban közellensége volt Simicska Lajos az MSZP-nek, most lehetnek közös érdekek az üzletemberrel.Szerinte Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, és ahol az érdekek találkoznak, ott van esély az együttműködésre.