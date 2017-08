Forrás: MTI-Sztárklikk

Szakács László, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón kijelentette, a kormányváltás után szervezett, megtervezett, kiszámítható és elérhető egészségügyet hoznak létre, amelyben a vérvételre vagy a röntgenvizsgálatra nem kell heteket várni.Beszámolt arról, hogy válasz érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) írásbeli kérdésére, amelyben azt firtatta, milyen álhírekkel találkozott a tárca a sajtóban az egészségügy kapcsán.Az ellenzéki politikus azt mondta, Rétvári Bence államtitkár kibújt a kérdések megválaszolása alól, azaz nem tagadta, hogy valósak a sajtóban az egészségügy helyzetéről megjelent hírek.Szakács László a minisztériumi választ úgy értékelte, elismerték, hogy hat éven keresztül nem törődtek az orvoselvándorlással, hiszen a most indult béremelési programig nem tettek semmit az orvosok bérrendezése érdekében.Hozzátette, a tárca azon állítása ellenére, hogy az egészségügy jól finanszírozott, minden évben 100-120 milliárd forintnyi hiány termelődik a területen.Az ellenzéki képviselő elmondta, az államtitkár közlése szerint 2013 óta 12 milliárd forintot fordítottak a várólisták csökkentésére, azaz évente megyénként 150 millió forint jutott erre a célra."Mészáros Lőrinc ennek naponta majdnem a dupláját keresi, 274 millió forintot" - fogalmazott.Szakács László Rétvári Bencének is azt javasolta, amit korábban Balog Zoltán miniszternek, hogy menjen el vele egy kórházba egy előre be nem jelentett időpontban, és nézzék meg az ottani körülményeket.A politikus kapott kérdést arról, hogy sajtóhírek szerint három hónapos próbaidővel új munkaszerződés érkezett azokhoz a kórházigazgatókhoz, akiknek július végén lejárt a megbízatásuk. Szakács László szerint ezzel csak nő a bizonytalanság a kórházakban."Elfogadhatatlan, aljas és borzasztó", hogy a miniszter így "leckézteti" a kórházak vezetőit - közölte.