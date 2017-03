Mészáros Lőrinc lett a magyar médiaguru

Forrás: nepszava.hu

Később fény derült a nagy bejelentésre: a felcsúti polgármester a Konzum Nyrt. 20 százalékos részesedése után megvásárolta az Opimus Nyrt. 16,9 százalékos tulajdonrészét - ez az a cég, amelyiken keresztül felvásárolták a Népszabadságot bedöntő Mediaworks Zrt.-t -, ezzel pedig már hivatalosan is Mészárosé a fél magyar médiapiac.Nagy dologra készültek Mészáros Lőrinc, Orbán Viktorral igencsak jó viszont ápoló felcsúti üzletember cégei. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) internetes oldalán ugyanis azt tették közzé péntek reggel, hogy a vagyonkezeléssel és ingatlanhasznosítással foglalkozó Konzum Nyrt. kéri a társaság részvényeivel történő kereskedés felfüggesztését. Mint ismert, a társaságban alig egy hete szerzett 19,57 százalékos részesedést Mészáros Lőrinc. A tulajdonszerzésről szóló hír nyilvánosságra kerülése óta a Konzum részvényeinek árfolyama lényegében megbokrosodott, hiszen a korábbi 55 forintról néhány nap alatt 116 forintra ugrott a jegyzés. Utóbbi árfolyam egyébként az elmúlt év legmagasabb szintje.Tavaly ősszel vált ismertté, hogy az akkor már az elnöki székbe beült Jászai Gellért irányítása alatt ez a társaság vette meg Leisztinger Tamástól a Hunguest Hotels Zrt. 14 szállodáját. (A 18 elemből álló láncból négy hotelt a Leisztinger megtartott.) Az ügylethez a méretes, 30 milliárd forintos hitelkeretet az Eximbank nyújtotta. Ezzel együtt nem csak a Konzum papírjainak kereskedését függesztették fel, hanem a másik börzén lévő Mészáros-cégét is, az Opimus Nyrt-ét is.Utóbbi vállalkozás volt az, amely a Buda-Cash korábbi vezetőinek érdekeltségeit kezelte, de ezen a vállalkozáson keresztül vásárolták meg a felcsúti üzletemberhez közelinek mondott körök a Mediaworks Kiadó társaságot is, számos vidéki lappal a tulajdonában, amely ügylet következménye lett a Népszabadság végleges bezárása is.A társaságok a felfüggesztés magyarázatként csak annyit jegyeztek meg a BÉT oldalán közzétett dokumentumokban, hogy jelenlegi információik szerint pénteken, azaz ma olyan bejelentésről kívánnak tájékoztatást adni, amely az általuk kibocsátott értékpapírok árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja.Később kiderült, miről szól a bejelentés: a hvg.hu azt írja, hogy Mészáros megvásárolta az Opimus Nyrt. 16,9 százalékos tulajdonrészét. A tőzsdén jegyzett cégcsoport több cégét korábban a felcsúti polgármester legközelebbi munkatársai, Csík Zoltán vagy Schmidt Zoltán vezették, de Mészáros Lőrinc közvetlenül sem a vezetők, sem a tulajdonosok között nem szerepelt.Az Opimus nyilvánosan jegyzett részvénycsomagjának a 40 százalékát korábban két offshore cég birtokolta, a Cariati Holding és a TAC azonban február végén eladta tulajdonrészét. Akkor az a hányad kisrészvényesekhez került, vélhetően ebből vásárolt most Mészáros - írja a portál. A harmadik befektető a Status Capital Befektetési Zrt., a szekszárdi cég tavaly szállt be az Opimusba, és most 8,38 százalékos tulajdonrészét duplázta meg.Mint emlékezetes, néhány héttel a Népszabadság tavaly októberi bezárása után az Opimus Group vette meg az azt kiadó Mediaworks-öt az osztrák Heinrich Pecinától. Mészáros Lőrinc ezután rendre cáfolta, hogy az Opimuson keresztül végtére is ő vásárolta fel a négymúltú lap megszüntetőjét, az azonban már akkor is cáfolhatatlan volt, hogy a Népszabadságot bezáró cég vevőjének egyik legnagyobb jegyzett részvényese mögött több fideszes politikus áll. Mostanra pedig egyértelműen körvonalazódni látszik, hogy Mészáros Lőrincé lett hivatalosan is a fél magyar médiapiac, és ő, ezáltal a miniszterelnök környezete állhat a Népszabadság bezárása mögött is.