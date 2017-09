Mészáros Lőrinc magasról tesz a bíróság döntésére

Forrás: Hír TV

Mészáros Lőrinc a Hír TV -nek azt mondta: csak akkor mutatják be a taotámogatásaik elszámolását, ha a Kúria is erre kötelezi őket. A felcsúti polgármester szerint a taopénzekkel egyébként sem lehet csalni.Fizikai képtelenség, hogy egyetlen egy forint is bárhova elfolyjon - állítja Mészáros Lőrinc a taopénzekről. A felcsúti polgármester úgy látja, olyan szigorú a labdarúgó-szövetség és a szaktárca ellenőrzése, hogy nem lehet csalni.A milliárdos az elnöke Magyarország legtöbb taotámogatást kapó sportszervezetének. Az Orbán Viktor által alapított Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a tao bevezetése óta 14 milliárd forintot kapott, de hogy kitől, mennyit, és mire költötték, nem árulják el. Holott a szerződések bemutatására bíróság is kötelezte őket."Majd ha a Kúria úgy dönt, akkor kiadjuk" - Mészáros Lőrinc szerint a befolyt támogatásokat beruházásokra és üzemeltetésre költötték. Azt állítja: a pontos adatokat támogatóik érdekében titkolják."Az alapítványnak nem lenne titkos, de egy üzletembernek, egy üzleti partnernak ez lehet, hogy fontos dolog, ezért úgy gondolom, hogy egy kényes kérdés, amit most feltett. Tehát nem az alapítvány számára kényes, de egy támogató számára... A támogatók jellemzően anonímak szeretnek maradni. Ilyenek a támogatók" - hangsúlyozta a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke.Mészáros Lőrinc éppen ezért a kormány taopénzekre vonatkozó törvényjavaslatával is egyetért. Eszerint adótitoknak minősülnének a támogatások, vagyis a jövőben közérdekűadat-igényléssel, vagy perrel sem lehetne megtudni, hogy ki és mennyivel támogatta például a miniszterelnök felcsúti focialapítványát.