Mészáros Lőrinc most éppen egy malmot vesz

Csak a szokásos hír: újra drágult a vizes vb

Augusztus végén hirtelen 400 millióval lett drágább a vizes vb szinkronúszás helyszíne előre nem látható okok miatt, így a kezdeti 4,8 milliárdos költség 5,2 milliárdra ugrott.

Most további drágulást jegyző hirdetmény jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben - írja az mfor.hu. Ennek nyomán a nyertes vállalkozó, a Penta Industry még 83 millió forinttal többet számlázhat ki a megrendelőnek, a Bp2017 Kft.-nek, így a szinkronúszás és felkészülési létesítmények összesen nettó 5,3 milliárd forintba kerültek. A módosításra most is elő...