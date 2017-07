Mészáros Lőrinc nem pihen! Pénzt csinál

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az eladó az AB Banksoft Plus Kft. A bejelentés értelmében az Opimus Group Nyrt. 286 darab, a tőzsdei társaság közvetlen érdekeltségébe tartozó Status Capital Zrt. további 284 darab, egyenként 1 millió forint névértékű részvényt vásárol a Takarékinfó Zrt.-ben.Az Opimus a birtokába kerülő 24,87 százalékos részvénycsomagért 426,5 millió forintot fizet az AB Banksoft Plus Kft.-nek.A Takarékinfó Zrt. informatikai szolgáltató vállalat. Ügyfelei közé tartoznak a Takarékbank és a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, a B3 Takarék Szövetkezet, az FHB csoport vállalatai, a Magyar Posta Befektetési Zrt., a Díjbeszedő Informatikai Kft., továbbá a Ma-Tak-El Zrt.A társaság tavaly 162 munkavállalót foglalkoztatott, nettó árbevétele meghaladta az 5,4 milliárd forintot. A Takarékinfo Zrt. menedzsmentje 2017-ben 6,1 milliárdos nettó árbevétellel kalkulál.A Takarékinfó legnagyobb projektje a takarékszövetkezeti integráció egységes informatikai rendszerének (EIR) bevezetése, illetve létrehozásának koordinációja. A 10,1 milliárd forintos szofterfejlesztés bevezetéséhez a Takarékinfó 4,6 milliárd forint értékben hajtott végre IT-beruházásokat.Az Opimus a múlt pénteken jelentette be, hogy 24,67 százalékos tulajdont szerez a Status Capital Zrt.-ben, így ezzel a tranzakcióval az Opimus Group közvetlen és közvetett módon összesen 31 százalékos befolyást gyakorol majd a Takarékinfó Zrt. fölött.Az ügylet lezárását követően a Takarékinfó Zrt. tulajdonosi megoszlása az alábbiak szerint alakul, Opimus Group Nyrt. (24,87 százalék), Status Capital Zrt. (24,7 százalék), Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (20,00 százalék) Takarékbank (13,91 százalék), FHB Invest Kft. (13,91 százalék), AB Banksoft Plus Kft. (2,61 százalék).