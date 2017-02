Mészáros Lőrinc okosabbnak tartja magát a Facebook alapítójánál

Forrás: 24.hu

Mészáros Lőrinctől a 24.hu megtudta többek között, hogy nem tartja magát oligarchának, és nem tudja még, hogy indul-e újra a polgármesterségért 2019-ben. Ez a családján fog múlni, mert ők annyira nem örülnek ennek.Az ülésen egyébként a házasságkötés szabályaival is foglalkoztak - a polgármester szerint azért, mert a Pancho Aréna nem csak stadion, esküvőt is lehet majd ott szervezni.Az Index a múlt héten arról írt, hogy Mészáros Lőrincnek sokkal nagyobb mértékben sikerült növelnie a bevételeit, mint a Facebook alapítójának. Erről Mészáros most úgy vélekedett: azért, mert ő okosabb, mint Mark Zuckerberg.Azt is elárulta: hetente kétszer beszél Orbán Viktorral, hol ő hívja a miniszterelnököt, hol őt hívja a kormányfő. Ahogy mondta: mindketten ugyanúgy vágynak egymás barátságára.