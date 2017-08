Mészáros Lőrinc viszi az egész Balatont vagy marad belőle nekünk is?

Forrás: Népszava

De nem csak a terjeszkedés mértéke, hanem módja is figyelemre méltó: sajtóhírek szerint áron alul, a felszámoló által meghirdetett 800 millió helyett, 300 millió forintért jutott az akali Strand kempinghez a Mészáros-közeli Zion Europe Kft. úgy, hogy mások 370 milliót is ígértek érte.Korábban Strand-Holiday kempingként volt ismert a Balatonakali vízpartjából jókora területet kiharapó egység, de a keleti felét külön felszámolási eljárás keretében már korábban megvette az SSS Group, amely luxus apartmanházakat kíván építeni a területen - e cég tulajdonosi hálójában nincs nyoma se Mészáros-, se Tiborcz-közeli embereknek. Egyelőre azonban még csak a korábbi kempingépületek bontásáig jutottak. Az idén nyáron már csak a Strand kemping nyitott ki, az sem kicsi, 3,6 hektár.A két egység közé szorultak az akali nyaralótulajdonosok, az új Mészáros-érdekeltség keleti kerítése után közvetlenül kapu, a felirat pedig arról tájékoztat: a helyi üdülőtulajdonosok egyesülete kezeli, tartja rendben a zsebkendőnyi szabadstrandot. Belépés csak tagsági díjat fizetőknek, esetleg rokonaiknak, barátaiknak. - Nem strand ez, csak lejáró, ez a hivatalos - avatja be a Népszava újságíróját a részletekbe egy idős hölgy, az első akali "ősnyaralók" egyike, a hetvenes évek óta van hétvégi házuk az északi parti kistelepülésen, akkor parcellázták a partmenti területeket, akkor nyílt a kemping is és ami lényeges: azóta van lejárási lehetőségük a Balatonra.- Kiharcoltuk és lett légyen bárki a tulajdonos, a helyi önkormányzat támogatásával meg is védtük, bízunk benne, hogy így is marad - kapcsolódik a beszélgetésbe egy másik strandoló hölgy. - Azt persze aggodalommal figyeljük, hogyan kerül minden a pénzes emberek birtokába, mi lesz így a szlogennel, hogy "a Balaton mindenkié", de túlságosan rosszat nem akarunk mondani, mi csak azt szeretnénk, hogy továbbra is lejárhassunk fürdeni, ne kelljen a strandig menni.A strand egyébként a helyieknek ingyenes, az üdülőtulajdonosoknak kedvezményes, a kempingterületek és fizetőstrand mellett további szabad vízpart lényegében nincs is Akaliban.S míg Akaliban Molnár Tibor, az Együtt régiós aktivistája áll kamera elé az "ominózus" kemping bejárata előtt s tesz ígéretet, hogy hatalomra jutásuk esetén visszaveszik a törvénytelenül szerzett vagyonokat, Almádiban az ott élő Kepli Lajos (Jobbik) háborog. - Több, mint hat hektár fejlesztendő terület, az egykori nevelőintézet ingatlana - mutat a legfrissebb balatoni Mészáros-érdekeltségre.