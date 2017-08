Mészáros Lőrincé lehet az egyetlen országos rádiófrekvencia

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

Korábban azt lehetett vélni, hogy az NMHH évekig is elhúzhatja a frekvencia odaítélését, most mégis az tűnik valószínűnek, hogy a 2018-as választások előtt pontot tesznek az ügy végére. Az állami tulajdonban lévő frekvenciák sorsáról döntő médiatanács mandátuma csak 2019-ben jár le, még előtte győztest akarnak hirdetni.Ugyan a Class tulajdonosa pereskedve próbálja visszaszerezni frekvenciáját, így a pályázat kiírása hónapokat csúszhat és a Fidesz első kiszemeltjével, a TV2-t tulajdonló Vajnával is voltak problémák - a Rádió 1 révén immár több mint egy éve a rádiós piacon is aktív -, most megoldódni látszik a helyzet.A megoldás pedig Mészáros Lőrinc lehet, aki a balatoni Part FM megvételével már belekóstolt ebbe a piacba is. A közeljövőben terjeszkedhetnek is a Magyar Nemzet szerint, a cégbíróságra leadott beszámolókból kiderül, rövidesen övé lesz a Magyar Idők és így a kiadó által működtetett fővárosi körzeti közösségi adó, a Karc FM is, amit nemrég bírságoltak meg Bayer Zsolt megjegyzései miatt.Végül a Part FM-es vásárlás után hat nappal a médiatanács ismét közzétette az országos kereskedelmi frekvenciára vonatkozó pályázati felhívás tervezetét, ami senkit nem lepett meg, ahogy az sem, hogy mintha a felcsúti barátra szabták volna. Hét pont jár annak a jelentkezőnek, aki 2010 után legalább két évig működtetett egy körzeti kereskedelmi adót. A Part FM pedig részben megfelel ennek a kritériumnak: 2012 óta sugároz.Polyák Gábor médiajogász felhívta a figyelmet, a kiírás számos szubjektív elemet tartalmaz, ami jelentős mozgásteret ad a hatóságnak.