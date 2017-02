Mészáros Lőrinctől féltik a fóti gyermekvárost a tüntető MSZP-sek

Forrás: 24.hu

A kormány azt tervezi, hogy az épületet 2018 közepén kezdik el felújítani, majd kastélyként működtetik tovább.A lakókat három helyre osztják szét: a különleges ellátást 2019-től Hatvanban folytatják, a speciális ellátást Zalaegerszegen és Kalocsán. A jelenleg ellátott harminckilenc menekült gyermek helye egyelőre nincs meg. Az üresen maradó épületről az államtitkár azt mondta, egyelőre még nem tudják, hogy pontosan milyen funkciót fog ellátni.A helyi fideszesektől azt hallottuk, hogy Mészáros Lőrincnek készítik elő a terepet - mondta a 24.hu-nak Fekete Zoltán, az autós demonstráció egyik szervezője. Fekete szerint a városban már tudják, hogy Felcsút milliárdos polgármestere lesz a vevő a kastélyra és az egész, 60 holdas, egy helyrajzi számon lévő ingatlanra, de az adásvételt csak a választások után akarják tető alá hozni.Az MSZP-s aktivista szerint a fótiak nagy része, még a kormányoldaliak is szeretnék, ha maradna a gyermekváros, de nem merik hallatni a szavukat. A szocialisták tiltakozásához is csak egy civil szervezet mert csatlakozni.A gyermekváros területén jelenleg két iskola is működik, valamint 200-300 tanárnak és dolgozónak is ott van a szolgálati lakása. Ők már megkapták a levelet arról, hogy hamarosan el kell költözniük.