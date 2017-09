Mi a magyar állam feladata? Valaki hazudik

Forrás: MTI-Sztárklikk

Menczer Tamás úgy fogalmazott, "a sajtóban megjelent valótlan hírekkel és nyilatkozatokkal kapcsolatban" szeretné világossá tenni, hogy egy evakuációnál mi a magyar állam feladata és mi nem, illetve, hogy pontosan mi is történt a Szent Márton-szigetről kimentett magyarokkal.Kiemelte, a KKM mindig minden lehetséges segítséget megad, a legnagyobb körültekintéssel jár el, ugyanakkor felelősséggel tartozik az adófizetők pénzéért.Jelezte, a hurrikán érkezése ismert volt, az előtt is lett volna lehetőség elhagyni a Szent Márton-szigetet.Úgy folytatta, akik mégis ott maradtak, életveszélybe kerültek. A tárca feladata életveszélyben lévő magyarok kimentése, amit meg is tett, mintegy 5 millió forintért bérelt repülőt, amely a magyarokat átvitte a biztonságosnak számító Curacao szigetre.Elintézték azt is, hogy az úti okmányokkal nem rendelkező kisgyermeket a holland hatóságok engedjék a Szent Márton-szigetről Curacaóra jutni - tette hozzá.Ezután megszervezték, hogy a kimentett magyarok egy tizenkét állam által fenntartott nemzetközi kötelék - a pápai Nehéz Légiszállító Ezred - szállító repülőgépén díjmentesen hazajuthassanak Magyarországra, azonban ez a repülő meghibásodott, javítani kell.Menczer Tamás közlése szerint a Curacaóra érkező magyarok tudták, hogy a szállásuk és szükség esetén egy kereskedelmi gépre szóló repülőjegyeik költségét konzuli kölcsön formájában tudja finanszírozni az állam."Vagyis nem igaz, hogy magukra hagytuk őket, nem igaz, hogy nem ajánlottunk fel segítséget a költségek finanszírozásával kapcsolatban, és nem igaz, hogy nem segítjük minden lehetséges módon a hazajutásukat" - tette hozzá a sajtófőnök.Hangsúlyozta ugyanakkor, a Külügyminisztérium "soha nem viselkedhet utazási irodaként", és a törvények sem teszik lehetővé, hogy biztonságos helyen lévő magyarok szállását és utazását véglegesen kifizesse.Ha ezt tennék, a világ más pontjain lévő magyarok is "joggal várnák ezt el" tőlük - írta, hozzátéve, nem feladatuk és nincs is lehetőségük biztonságos helyen lévő magyarok költségeinek átvállalására, viszont van lehetőségük arra, hogy konzuli kölcsönnel segítsék őket.Jelezte, nem igaz az sem, hogy más országok, például Franciaország, minden költséget megterítettek.Úgy fogalmazott, "furcsálljuk, de tudomásul vesszük", hogy a Szent Márton szigetéről kimentett magyarok most az őket kimentő magyar állam eljárását kifogásolják.Természetesen továbbra is segítik őket, ahogy eddig is - olvasható a közleményben.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán azt közölte, hogy egy öttagú magyar családot, egy magyar nőt és egy szlovén állampolgárt mentettek ki a szigetről egy kormány által bérelt repülővel.