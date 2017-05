Mi magyarok már régen kiléptünk az Európai Unióból

Szerző: Lang Alex

A magam részéről évek óta csodálkozom az Európai Unió türelmén, és már csak arra vagyok kíváncsi, hogy kinek fogy el előbb a türelme, a magyar népnek, vagy az uniónak. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy az Unióban fogy el hamarabb a türelem, nekünk továbbra is megfelel a Fidesz vezette rezsim.Jó nekünk, magyaroknak, ez a nihil, ez a zsebre dugott kezű "proli" tempó, a szotyola köpködős, másokat lealázó, legázoló, úrinak hitt, valójában végtelenül aljas, még zsiványnak sem nevezhető stílus, mert a zsiványnak is van becsülete.Most, amikor Orbán szembe megy minden demokratikus értékkel, amikor Kínában megkoszorúzza a vörös csillagos emlékművet szembeköpve Tienanmen tér áldozatait, csak azért, hogy Kína irányába is elkötelezze anyagilag Magyarországot, mert meg akarja építtetni a világ egyik legdrágább vasútvonalát, na, most lenne ideje, az asztalra csapni - ELÉG!Elég volt a stadionokból, űrközpontból, mindenféle mutyivasútból, üveghídból, elég az esztelen pénzszórásból, elég volt az átírt alkotmányból, elég az oktatás és az egészségügy szétveréséből!Ehhez képest mit lát az ember, a Fidesz toronymagasan a legnépszerűbb, CEU-s tüntetések már a múlté és Orbán zsebre vágott kézzel gajdol Kínában, mert megteheti, mert valahonnét még hirtelen cigányzenészek is akadtak, akik most nem a "fehérvári huszárokat" húzták, hanem valami mást, így hirtelen a félhomályba, és vargaminiszter oldalán alélnak a hívek, hogy hát pihennie és szórakoznia is kell szegény Viktornak!Kell! Tényleg ráférne már a pihenés erre az emberre, de nem Kínában, hanem mondjuk a Venyige utcában, előzetesben.Viszont semmi ilyesmi nem várható, legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. Orbán és bűnbandája behúzza 2018 választási győzelmét 2/3-al, majd 2020 után kilépünk/kirúgnak az Unióból. Szép lesz!A fiam 9 éves lesz, és majd büszkén hordja az Orbán Viktor őrs kisdobos nyakkendőjét.