Mi szeretjük Rogán Antalt, csak ő nem szeret minket

Szerző: Jász Zoltán

A kommunikációért felelős miniszter ugyanis hisztis volt, mert a sajtó munkatársai interjút akartak vele készíteni. Záporoztak is rá rendesen a riporteri kérdések, azonban olyan eltökélten tört át a kamerák és a mikrofonok erdején, hogy feleségét és gyermekét is maga mögött hagyta.Cecília asszony ezért kénytelen is volt utána kiabálni, hogy "Tóni, ne hagyj már itt, légy szíves!"Válaszul a miniszter jól megdorgálta a média hiénáit: "Uraim, a családomat engedjék már be, legyenek szívesek! Ennyi udvariasság beleszorulhatna magukba!"