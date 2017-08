Micsoda véletlen, csak a Fidesz székház előtt újították fel az utat

DK: "lesz és kell is lennie" együttműködésnek az MSZP-vel

Forrás: 24.hu

A párt székházát a pincétől a padlásig a Market Zrt. renoválta, és az Orbán Viktor barátjának, Garancsi Istvánnak érdekeltségébe tartozó cég nem is kért sokat a munkáért - írja aA Fidesz 460 millió forintból megúszta a külső-belső tatarozást, pedig az épület korábban olyan ramaty állapotban volt, hogy a Dózsa György úti fronton az omlásveszély táblát is ki kellett tenni.A párt meghívásos pályázatán az állami megrendeléseken 86 milliárdos bevételi rekordot elérő Market adta a legjobb ajánlatot, miközben párhuzamosan építette - többek között - a vizes világbajnokság Duna Arénáját.A székházfelújítást követően a Lendvay utca is megújult.Legalábbis egy 20-30 méteres szakaszon, pont a kormánypárt ingatlana előtt.A 24.hu megkereste a Terézvárosi Önkormányzatot, miért csak a Hősök teréhez közel eső részt újították fel. A kerület későbbre ígérte a választ.