Miért nincsenek nők a magyar bankjegyeken?

Forrás: Pénzcentrum

Szigetvári Viktor javaslata szerint a Magyar Nemzeti Bank szerepeltethetne női alakokat a még lecserélésre váró új 1 000 és 500 forintos címleteken. Az Együtt választmányának elnöke szerint több nő is van a magyar történelemben, akik méltó arcai lehetnének a pénzeknek.Példának pedig felsorolta többek között Kéthly Annát, Brunszvik Terézt, Zrínyi Ilonát, Slachta Margitot, Hugonnay Vilmát, Kaffka Margitot, és Jókai Annát is - írja a Délmagyar Az 1997-től kibocsátott bankjegyeink tematikáját az Magyar Tudományos Akadémia elnöke (akkor Kosáry Domokos) által kijelölt történész bizottság javaslata alapján határozta meg az MNB akkori igazgatósága.A bankjegyekre került történelmi személyiségek közös jellemzője, hogy az évszázadok során jelentős szerepet játszottak a magyar pénzkibocsátásban - válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB)Korábban egyébként, a pengőkorszak idején több bankjegyünkön is előfordultak női portrék, melyeket Horváth Endre a Pénzjegynyomda korabeli tervezője alkotott, és ugyancsak az ő munkája az 1946-ban kibocsátott 100 forintos bankjegyen látható női portré is.Bár a 2014-ben elindított bankjegycsere program részeként, még valóban lecserélésre vár a 1 000 és az 500 forintos címlet, ám az MNB válasza alapján ezekre sem kerülnek majd női alakok.A felvetés egyébként azért is érdekes mert, ha megnézünk néhány más külföldi bankjegysorozatot, akkor azokon sem találni túl sok női alakot. Az angol fontból akad néhány, amelyeken női alak van, de például az amerikai dolláron, a horvát kunán már csak a férfiaké a főszerep.Ezzel szemben az euró bankjegyeire emberek helyett építmények kerültek. Az 50 eurós címleten előoldalán például ablakok és kapuk láthatók, amelyek a nyíltság és együttműködés európai szellemét jelképezik. "A hátlapokon látható hidak az Európa népei, illetve az Európa és a világ többi része közötti kommunikációt fejezik ki" - olvasható az Európai Központi Bank oldalán.