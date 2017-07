Milliárdokat költ e-autókra az állam

Forrás: nepszava.hu

Öt különböző autótípust igényeltek:- 800 millió forint keretösszegig 2,65 méter tengelytáv alatt,- míg félmilliárd forintig efelett a "közép 5. kategóriába" tartozó gépjárműveket vártak,- szintén félmilliárdot ígértek a "közép 6." kategóriásokra,- 200 milliót 2. kategóriás egyterűekre,- és félmilliárdot 3. kategóriás kishaszongépjárművekre.Az első, legnagyobb pályázatot a Porsche Hungária nyerte meg, darabonként nettó 9,5 millióval. A második típust a Pappas Auto szállíthatja, darabonként 10,7 millióért, és a fennmaradó három kiírást a Gablini hozta el.A hármas számú, félmilliárdos kiírás már elérhető keretszerződése szerint e kategóriában Nissan Leaf Visia 30kW-t értékesítenek, darabonként mintegy 8,5 millióért.A Népszava megkeresésére Gablini Gábor cégtulajdonos - a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége elnöke - megerősítette: a többi kiíráson is Nissanokkal indultak. Gablini Gábor felhívta a lap figyelmét arra, hogy a kiírás csak egy keret, amely az adott típusú e-gépkocsikra két év alatt legfeljebb elkölthető állami összeget rögzíti.A Népszava úgy tudja, Orbán Viktor lelkesedése ellenére az állami szervek húzódoznak a még mindig csak kísérletinek tekinthető közlekedési mód alkalmazásától.Mi is beszámoltunk arról, hogy az állam az utóbbi időben jelentős támogatást különített el az elektormobilitás fejlesztésére. Tavaly jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, hogy a kormány elektromos hajtású személyautók és kishaszongépjárművek beszerzéséhez anyagi segítséget nyújt. A támogatás a bruttó vételár 21 százaléka, maximum 1,5 millió forint, csak új járművek megvételére, lízingelésére vonatkozik, amelyek ára nem haladja meg a 15 millió forintot - mondta Varga. A pénzre a múlt év vége óta lehet pályázni. A vásárlók lehetnek természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek és költségvetési szervezetek.Tavaly augusztusban derült ki az is, hogy a 15 ezernél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai elektromos töltőállomások létesítésére is pályázhatnak, amire 1,25 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.