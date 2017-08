Milliárdokat költenek Orbánék az erdélyi egyházi óvodákra

"Romániában a magyarul beszélő romák oktatási szintje sokkal alacsonyabb, mint a románul beszélőké, ezt tapasztalatból is tudom mondani, de most már szép lassan kimutatható adatokkal is.



Ennek több oka van, az egyik hozzátartozik ahhoz, hogy eléggé elutasító a közösségünk velük szemben, és azokat a roma gyerekeket, akik bejönnek az iskolába, sok esetben nem fogadja be"

Forrás: hirtv.hu

Igen keveset lehet tudni a kormány által elindított óvodaprogramról. Egyelőre csak a sikeresen pályázó egyházak és települések listái nyilvánosak, de az odaítélés szakmai hátteréről kevés derült ki eddig. Várható, hogy legalább az egyik épülő óvoda a roma kisebbséget segítené.- jelentette ki Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke.