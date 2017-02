Milliós bírság a TV2-nek

Forrás: nepszava.hu

A közleményben emlékeztetnek, hogy három bejelentés - a Párbeszéd Magyarországért Párt, az Utcajogász Egyesület és egy magánszemély beadványa - alapján indított eljárást a Médiatanács a TV2 tavaly novemberi, hajléktalanokkal foglalkozó riportja ügyében, és megállapította, hogy a televízió figyelmen kívül hagyta az emberi méltósághoz való jogot azzal, hogy a riport a hajléktalanokat deviáns, elszigetelt kisebbségként egyoldalúan, sematikusan ábrázolta.A szerkesztő olyan megalázó kifejezéseket használt, amelyekkel megbélyegezte a hajléktalanokat. Mindez alkalmas volt arra, hogy a riport elősegítse, felerősítse a velük kapcsolatos torz vélekedéseket, előítéleteket, sztereotípiákat a közvéleményben, és olyan képet festett, mintha ezek a társadalom többsége számára elfogadottak lennének.Az emberi méltósághoz való jogot védő és a közösségek kirekesztését tiltó törvényi szabályok megsértése miatt a Médiatanács a csatorna médiaszolgáltatóját összesen 5,5 millió forint bírsággal sújtotta. A Médiatanács a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a televíziót ezzel a szöveggel: "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a TV2 csatornát üzemeltető TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató a 2016. november 7-én sugárzott Tények című műsorszám "Bűz és mocsok az aluljárókban" riportjában megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró, valamint a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezéseket. A riport - lealacsonyító kifejezéseket használva - megbélyegzésre alkalmas képet vázolt a hajléktalanokról; olyan emberekként ábrázolta őket, akik elítélendően viselkednek, a többségi társadalmat puszta létezésük is zavarja."A közleményt három napon belül a Tények című műsor elején, az átlagos néző számára a közlemény elolvasására elegendő időtartamban kell közzétenni - és egyidejűleg fel is olvasni -, valamint a www.tv2.hu és a www.tenyek.hu honlapok nyitóoldalain elhelyezni úgy, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen egy héten át folyamatosan - írta az NMHH.