"Minden 4. magyar állampolgár az egészségre ártalmas anyagokat tartalmazó ivóvizet fogyaszt"

Természetesen a magyar kormányzat egyből cáfolta a megjelent felhívás igazságtartalmát és támadásnak vették az Amerikai Járványügyi Hivatal felhívását.

Szerző: Lang Alex

Természetesen lehet legyinteni erre az egykori tanulmányra, aminek célja az volt, hogy a magyar lakosságot felkészítse arra, hogy 2009-ig bezárólag az Európai Uniós szabványnak megfelelő vízminőséghez jusson minden magyar állampolgár.Viszont amiért nem lehet semmibe venni ezt az egykori tanulmányt, annak az oka az, hogy pár napja a Világgazdaságban megjelent egy cikk, amelyben az "Amerikai Járványügyi Hivatal azt javasolja a Magyarországra utazóknak, hogy ne igyanak a csapvízből".Pedig... Ennél jóval összetettebb a magyarországi vízminőség helyzete."Az ivóvizekben leginkább arzént, nitritet, bórt, fluort és jódot találnak az ellenőrök. Ezek az összetevők nem emberi szennyezésre vezethetőek vissza, hanem úgynevezett "természetes", rétegeredetű szennyeződések" - áll a 11 évvel ezelőtti tanulmányban, aminek alapját a (201/2001 (X.25) és 47/2005 (III/11.) számú) Kormányrendeletek adták.2006-ban "a szolgáltatott víz mennyiségének csaknem a fele, 42%-a nem felel meg az Uniós irányelvekben (98/93/EC) foglaltaknak", ennek megszüntetésére 2009-ig kapott haladékot az akkori magyar kormányzat.Sajnos, és ezt tapasztalatból írom, hiába volt a 2009-ig adott határidő, nem sok valósult meg abból, hogy elérjük az EU szabta határértéket.2013 januárjában jelent meg az Origóban egy cikk arról, hogy mennyire és hol arzén szennyezettek a magyarországi vízbázisok, illetve arról, hogy a valamikori 2009-es EU-s célt mennyire nem sikerült teljesíteni vízminőség szempontjából.Viszont nem csak az arzén jelent gondot. Ma Magyarországon a tisztítatlan szennyvizek kezelése sem megoldott minden esetben, erről pedig az Index 2016-os cikke nyújt elég elborzasztó tájékoztatást.Sajnos egyik kormány sem érezte szívügyének a környezetvédelmet, a megfelelő vízgazdálkodást, így valószínűsíthető, hogy a Fidesz -KDNP kormány eddigi hét éve alatt tovább romlott a magyarországi vízminőség helyzete, legfőképpen a rezsicsökkentés miatt. Erről pedig az Átlátszón jelent meg egy nagyon jó tényfeltáró írás dokumentumokkal, most 2017 júliusában....és itt egy másik megdöbbentő híranyag szintén napjainkból a szentendrei vízbázis állapotáról, ahol a felszínalatti vizekben, a legnagyobb kockázatot az emberben bizonyítottan rákkeltő hatású klórozott szénhidrogének, főképpen a vinil-klorid találhatóak. Van olyan hely a területen, ahol a határérték 500-szorosát mérték!Összegzésképpen elmondható, hogy még véletlenül sem sikerült megoldani az Európai Unió irányába 2009-ig vállalt kötelezettségeket több okból.Az Unió által finanszírozott vízminőség javításra adott pénz el lett költve... valamire, de, hogy nem vízminőség javításra, az is biztos.Szinte minden magyar tudatában ott él az a kép, hogy nálunk kiváló minőségű a vezetékes víz, emiatt nagyon veszélyes és hamis biztonságtudatban tartják a magyar népet a mindenkori kormányok. A szerző véleménye szerint már régen túlhaladtunk azon a 24-ik órán, amikor ki kellett volna állni az emberek elé és elmondani a felelős szervek részéről, hogy a jelenlegi rezsicsökkentett víz és csatornadíjért milyen vízminőséget tudnak konkrétan biztosítani, és aki jobb vízminőséget szeretne, az oldja meg egyénileg, vagy ellenkező esetben X összeggel emelni kell a víz és csatornadíjat, hogy Uniós minőségű vizet tudjunk biztosítani!Persze ez egy roppant népszerűtlen intézkedés lenne, de a magyarok többsége is hajlandó homokba dugni a fejét, így le lehet a problémát söpörni az asztalról annyival, hogy nálunk kiváló a vízminőség és pont!...és tudom, ha az emberek elolvassák ezt a cikket, azt fogják mondani, hogy hülye amerikaiak, hülye szerző, minek itt riogatni a jó népet? Nem riogatok, a tisztának hit víz nem egy nap alatt fogja kifejteni a hatását, nem is egy év alatt, kell hozzá pár évtized, csak amikor megtörténik a baj, felelőse nem lesz, ismerve a magyar viszonyokat. Lásd az utóbbi évek azbeszt pereit, vagy a vörös iszap katasztrófa per végeredményét.Mit lehet tenni? Homokba dugni a fejünket, vagy megoldani saját magunknak a vízkezelést!