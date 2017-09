Minden akadály elhárult, Mészárosé lehet a fél Balaton

Forrás: mfor.hu

Szerdán a Gazdasági Versenyhivatal közzétette döntését egy pár hónappal ezelőtti Mészáros-tranzakcióval kapcsolatban - írja az mfor.hu A BLT Group Zrt. (melyben a Konzum Nyrt. kisebbségi tulajdonos) felvásárolta a legnagyobb turisztikai vállalatot, a Balatontourist csoportot. Ennek eredményeként hozzájuk kerül mintegy 12 vízparti kemping, ahol tavaly 183 ezer vendég fordult meg, csoportszinten 1,7 milliárd forintos árbevételt generálva.Az ügylethez szükség volt a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére is, mely szerdán meg is született. Eszerint a versenyhivatal úgy döntött, hogy a BLT Group Balatontourist csoport feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás "nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon".A Konzumnak nem ez volt az első turisztikai felvásárlása, hiszen tavaly a Hunguest szállodalánc 14 szállodáját is megszerezte.