Minden gyereknek ott a helye

Forrás: MTI

A gőzmozdony-kiállításon a gőzösök megtekintése mellett azok megismerésére és kipróbálására is lehetősége nyílik a látogatóknak - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.A két nap folyamán 11 és 14 órai kezdettel a kiállított járművek látványos bemutató keretében vonulnak fel a fordítókorongra: köztük a 100 éves jubileumát ünneplő 442-es gőzmozdony, amelyet a mozdonyvezetők "Nagypulyka" néven becéznek.A bemutató előtt és után lehetőség lesz a nagy gőzmozdonyokon utazni is, de interaktív programok is szerepelnek a kétnapos eseményen. Az érdeklődők gőzmozdony mellett utazhatnak sínautóban, kerti vasúton, de kipróbálhatják a hajtányozást és a fordítókorongozást is.