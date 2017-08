Minden napra jut a Czeglédy-ügyből

Senki sem látott még bizonyítékot Czeglédy ellen

Szanka Ferenc közölte, a szombathelyi férfit bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezette Humán Operátor Zrt. 2015-2016-ban munkaerő közvetítő tevékenységet végzett több magyarországi cég számára. A csoport tagjai olyan számlázási láncolatot alakítottak ki, amelyben a zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét papíron több alvállalkozón keresztül látta el, valójában azonban a munkaerőt közvetlenül biztosította.A gyanú szerint az iskolaszövetkezetek - így a most őrizetbe vett férfi által irányított bodajki is -, a számlázási lánc végén álltak, ténylegesen nem végezték el a bizonylatokon szereplő gazdasági tevékenységet. Az iskolaszövetkezetek szerepe csak a fiktív számlák kiállítása volt, hogy a zrt. így csökkentse adófizetési kötelezettségét.A gyanú szerint az őrizetbe vett szombathelyi férfi - aki 2015 tavasza óta irányította a bodajki székhelyű iskolaszövetkezetet - mintegy 181 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.Czeglédy Csabát június 15-én helyezték előzetes letartóztatásba, miután ellene és társai ellen költségvetési csalás miatt büntetőeljárást indítottak a NAV Csongrád megyei igazgatóságának pénzügyi nyomozói.Korábban megírtuk, hogy a bíróság az ügyészség kérésére három hónappal meghosszabbította Czeglédy Csaba, a szombathelyi közgyűlés baloldali frakcióvezetőjének előzetes letartóztatását. A védelem még a bírósági határozat előtt beadványban - hiába - kérte, hogy a hosszabbítás előtt tartsanak ülést, ahol Czeglédy reagálhat az ügyészség állításaira és vallomást akar tenni. Az elmúlt hónapban ugyanis egyszer sem hallgatták meg Czeglédy Csabát.Czeglédy egyik ügyvédje a Nyugattal közölte, hogy szerintük nincs megalapozott ok arra, hogy Czeglédyt előzetesben tartsák. A fő ok az, hogy az ügyészség a mai napig nem mutatott be olyan bizonyítékot, ami megalapozná az eljárást és az előzetes letartóztatást, azokat csupán feltételezésekre alapozzák.A védelem magát az ügy alapját jelentő állításokat is valótlannak tartja. Az ügyészség szerint ugyanis a Human Operator egy többszintű céghálózatot tartott fenn, több iskolaszövetkezettel együttműködve, aminek a célja az volt, hogy az iskolaszövetkezetek számlázásával törvénytelenül adót csökkentsenek, továbbá azt is állítja az ügyészség, hogy az iskolaszövetkezetek és az iskolaszövetkezeti diákok nem végeztek tevékenységet, így fiktív szolgáltatásról állítottak ki számlát.A védelem szerint az ügyészség összekeveri a munkaerő-kölcsönzés és a diákfoglalkoztatás fogalmát. A Human Operator munkaközvetítési (és felnőtteknek munkaerő-kölcsönzési) szolgáltatást nyújtott, és nem iskolaszövetkezetként működött. Gyakorlatilag a náluk diákmunkára jelentkező fiatalokat közvetítették ki iskolaszövetkezeteknek, akik az adott iskolaszövetkezettel szerződtek, és az elvégzett munkáért járó bérüket is azoktól kapták, jellemzően átutalással. A védelem állításairól bővebben itt olvashat!